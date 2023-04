Antón Gómez-Reino, convencido de que Yolanda Díaz hará campaña por Podemos

El líder de IU, Alberto Garzón, los 'comunes' y Galicia en Común han enfatizado hoy su apoyo a la candidata de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, después de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no aclarara cuál era su preferencia electoral en esa zona, suscitando dudas sobre si eso implicaba respaldar a Más Madrid.



El también ministro de Consumo ha publicado esta mañana un mensaje en Twitter destacando que Jacinto tendrá su voto en la Comunidad de Madrid, a la vez que ha elogiado que está haciendo una campaña "estupenda".



"Su trayectoria como activista y como representante pública es impecable. Además, no menos importante, hace ese excelente trabajo cuidando las alianzas y respetando a todo el mundo", ha enfatizado Garzón.



Por su parte, el presidente del grupo confederal en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, ha manifestado que tiene claro a quién apoyará en los comicios madrileños, en referencia a la cabeza de lista de Unidas Podemos.



También ha comentado que no le sorprende ni le deja de sorprender la posición de Díaz en el caso de esta comunidad, tras una entrevista el pasado domingo en 'La Sexta', y que no dijo exactamente lo que haría, aunque es consciente de que hay interpretaciones que ven su respuesta como un posible apoyo a la líder de Más Madrid, Mónica García.



Asens, ha recalcado que la campaña electoral se antoja "difícil" para Díaz en determinadas plazas, pues varias formaciones llamadas a formar parte de Sumar compiten entre sí a esas elecciones, pero que eso no se da en el caso de Cataluña, donde se dan las "condiciones ideales" para su concurso dado que no hay divisiones en la izquierda. De hecho, ha destacado que con casi toda probabilidad estará presente en actos electorales de la confluencia catalana.



Los mejores

Por su parte, el dirigente de la formación morada y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, ha comparecido también en el Congreso para subrayar que Díaz es "responsable" y "no dijo lo que dicen que dijo". Por tanto, no apreció apoyo a Más Madrid en las palabras de la vicepresidenta durante esta entrevista.



Además, no le cabe duda de que hará campaña por su Unidas Podemos en Galicia y en otros lugares, dado que expresó su disposición a ayudar en aquellas plazas donde se pueda evitar un Gobierno de derechas, un planteamiento "más que correcto", y que será ella quien diseñe sus apariciones.



Por otro lado, ha reivindicado que es clave que los candidatos en Madrid (Jacinto y Roberto Sotomayor, en el caso del Ayuntamiento) y Comunidad Valenciana (en relación a Héctor Illueca) es "clave" y "fundamental" que entren fuertes en estas instituciones y, en consecuencia, no le cabe duda de que son los "mejores".



Gómez-Reino, considerado afín a Díaz, ha dejado claro también que no alberga otra posibilidad que no sea que su espacio político continúe caminando juntos y haya un acuerdo entre Podemos y Sumar, donde todos salgan reforzados. "No me cabe duda", ha lanzado para proclamar que hay opciones de que Díaz sea elegida como la primera presidenta de España.



Madrid

Mientras, la formación morada ha reseñado que ha solicitado a la vicepresidenta segunda que acuda a la campaña electoral de Unidas Podemos en Madrid y Cataluña por la importancia que tienen estos territorios, para lo cual espera pronto una respuesta como ha indicado la coportavoz, Isa Serra.



Su homólogo en el partido, Javier Sánchez Serna, ha compartido este planteamiento y ha señalado que todos en el espacio confederal tienen claro que hay que "volcarse" en esta cita electoral y que sería "importante" que Díaz brindara su apoyo a los candidatos de su espacio político. "Estamos esperando la respuesta", ha recalcado.



Además, durante estas fechas diversos cargos del partido han publicado mensajes en redes, tras la entrevista de Díaz, para enfatizar que Jacinto es la mejor aspirante en la Comunidad de Madrid.

Fuentes del partido morado han admitido sentirse "sorprendidos" por la posición de Díaz en relación a Madrid y que, en el seno de la formación, interpretaron sus palabras como un apoyo manifiesto a Más Madrid.



De hecho, comparan su postura con unas declaraciones de hace meses de apoyo al candidato de Compromís, Joan Baldoví, cuando se confirmó que aspiraría al cargo, lo que también provocó malestar en las filas moradas y un error estratégico