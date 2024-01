La amnistía reabre la actividad parlamentaria con el riesgo de que Junts no apruebe el decreto anticrisis

La ley de amnistía reabre esta semana la actividad parlamentaria de 2024, que se retoma con riesgos para el Gobierno de Pedro Sánchez ante la amenaza de Junts de votar en contra de los decretos que el Ejecutivo debe convalidar y que incluyen medidas para frenar la inflación o para subir el subsidio por desempleo.



El nuevo año se inicia con la actividad parlamentaria en el Senado, que hará las veces del Congreso ya que el hemiciclo de la Cámara Baja está de obras, por lo que los diputados se trasladarán a la Plaza de la Marina madrileña para debatir y votar las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la ley de amnistía, así como varias iniciativas de carácter urgente. Entre ellas, los primeros decretos ley aprobados por el nuevo Gobierno y que actualmente están en el aire ante el rechazo expresado por Junts, que podría hacerlos caer si el PP no los apoya.

No dan los números



La suma del PSOE, Sumar y los socios de investidura de Sánchez no es suficiente para convalidar las tres normas: dos de carácter económico y otra vinculada a la administración de la Justicia y que contempla un artículo que no gusta a los catalanes, ya que creen que puede poner en riesgo la aplicación de la amnistía.



Mientras algunos socios del Gobierno, como PNV y Bildu, analizan con detalle todos los decretos, el PP avisó de que no apoyará el nuevo paquete de medidas contra la inflación, que incluye la bonificación y gratuidad del transporte, porque señalan que no hay rebajas del IVA del pescado y la carne y contempla la progresiva subida del IVA de las energías. “Ya dijimos a Sánchez que no cuente con nosotros cuando le fallen sus socios”, advierten fuentes de la dirección del PP.



Sin embargo, los populares sí podrían salvar el otro decreto de reforma de la administración de la Justicia al que se opone Junts, y sobre el que ERC aún no se pronunció, ya que se trata de una reforma para agilizar la Justicia y los anteriores proyectos de ley que no dieron tiempo a tramitar en la anterior legislatura contaron con el apoyo del PP.

Ilegalización de partidos



Lo que es seguro es que el primer pleno de 2024 promete nuevos enfrentamientos, sobre todo por la ley de amnistía. El pleno tendrá que debatir y votar las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por el PP y por Vox y que abogan por la ilegalización de partidos. Aunque los populares ya precisaron que su formación no pretende ilegalizar ideas sino solo formaciones políticas o personas jurídicas que realicen declaraciones de independencia o convocatorias de referéndum ilegales.



La enmienda de Abascal va más allá al apostar por un nuevo tipo delictivo en el Código Penal que castigue “a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional”. Ambas enmiendas se votarán por separado y previsiblemente decaerán con los votos en contra de los partidos que apoyaron la toma en consideración de la ley. PP y Vox podrían votar en contra de las enmiendas de la otra formación.