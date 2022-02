Almeida justifica su 'ausencia' de estos días porque su "compromiso con Madrid está muy por encima del PP"

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha justificado este martes en el Pleno municipal su 'ausencia' estos días ante medios de comunicación o en agenda pública porque no quería "mandar un mensaje equívoco a los madrileños", a quienes les ha trasladado que "están muy por encima" de sus "responsabilidad orgánicas de partido".





"Mi compromiso con Madrid está muy por encima del PP, muy por encima de mis responsabilidades orgánicas de mi partido. Siempre estará por delante de cualquier interés partidista", ha expresado durante su comparecencia en el Pleno.





"Si estos días no he tenido declaraciones públicas es porque tenía este Pleno para comparecer y dar todas las explicaciones y a nadie le es ajena la dificilísima situación de mi partido. No quería mandar ningún mensaje equívoco a los madrileños y de que mi partido pudiera tener primacía sobre ellos", ha expresado a continuación.





A su llegada a Cibeles, el primer edil ha aseverado que acudía a la sesión "con ánimo y serenidad" de haber hecho "lo que debía". Se trata de su primera aparición después de que este pasado jueves compareciese ante los medios de comunicación para dar explicaciones sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con detectives contratados por personal municipal.





Requerido por su ausencia de ayer en el comité de dirección del PP, en 'Génova', ha señalado que estaba "centrado" en la preparación de esta sesión plenaria.