Ábalos sugiere que dejará de apoyar al PSOE en el Congreso por la auditoría del caso Koldo

El exministro socialista y actual diputado del grupo Mixto José Luis Ábalos ha dado a entender que podría dejar de votar junto al PSOE en el Congreso, como ha hecho desde que perdió la militancia, tras la auditoría del Ministerio de Transportes sobre la gestión de compra de mascarillas en relación al caso Koldo.



En una entrevista concedida a El Español, Ábalos afirma que ya no será tan "seguidista" en las votaciones de iniciativas, hasta ahora siempre al lado del PSOE, y advierte al Gobierno de que ya no podrá "dar por seguro" que va a seguir votando igual que los diputados del grupo socialista, al que ya no pertenece.



La auditoria de Transportes, ordenada por el actual titular del Departamento, Óscar Puente, ha revelado graves deficiencias en la adjudicación de contratos para comprar mascarillas en plena pandemia, bajo el mandato de Ábalos, y ha supuesto la destitución de dos altos cargos de aquella etapa.



Sin embargo, José Luis Ábalos, suspendido de militancia en el PSOE a raíz del caso Koldo, considera ilegal la auditoría, defiende los pasos que se dieron para conseguir mascarillas durante la pandemia y descalifica la investigación interna por no cumplir con los obligados criterios de imparcialidad, independencia y objetividad.



A partir de ahora, explica, decidirá "en conciencia" su voto en los plenos y apunta que pensará qué hace en cada caso, como por ejemplo cuando llegue la hora de decidir sobre las reformas legales que llevará aparejada la financiación singular para Cataluña pactada por el PSOE con ERC.



Un voto negativo suyo o una abstención podrían complicar aún más los respaldos que necesita el Gobierno de coalición, en esta legislatura, para sacar adelante leyes e iniciativas parlamentarias.