The Well-Being Lab: un enfoque integral para el entrenamiento personal

En A Coruña, específicamente en el número 26 de la calle Costa da Unión, y en el número 20 de la calle José Luis Pérez Cepada, se encuentran dos centros de entrenamiento que van más allá de mejorar la condición física. Con una filosofía centrada en el bienestar integral de las personas, el equipo de The Well - Being Lab utiliza la tecnología, el conocimiento y un enfoque personalizado para lograr resultados significativos.



En The Well-Being Lab cuentan con entrenamientos personales, en pareja y en grupos reducidos. Además, cuentan con especialistas en dietética y nutrición en el equipo, así como fisioterapeutas y especialistas en readaptación. Se encuentran trabajando en diferentes líneas para incorporar de alguna forma a expertos en psicología y psiquiatría para incidir también en la salud mental además de la salud física.



“El primer paso es escuchar al cliente, después conocer el punto de partida con un diagnóstico de los condicionantes particulares de cada persona y poder conciliar sus necesidades con sus intereses y, por último, diseñar un programa adaptado que cada poco tiempo se revisa para hacer los ajustes necesarios. El enfoque no se limita a la parte física, sino que abarca también la salud mental, reconociendo la importancia de ambas en el bienestar general”, afirma Amador Riveiro, CEO y cofundador de The Well-Being Lab.

Entrenamiento en The Well-Being Lab. I CEDIDA



El seguimiento del progreso de cada cliente es una parte fundamental de su enfoque. Además de observar la evolución en cada sesión, The Well-Being Lab realiza mediciones objetivas cada tres meses con un escáner corporal 3D, incluido en todos sus programas. Esta herramienta les permite evaluar los progresos con datos concretos. El enfoque del entrenamiento es funcional, utilizando principalmente el peso corporal, pesas rusas, mancuernas, barras, discos y entrenamiento en suspensión.



“Con estos elementos conseguimos retar al cuerpo con movimientos naturales a través de un entrenamiento más completo que con máquinas que restringen el movimiento. La tecnología la empleamos para el diagnóstico inicial y seguimiento, destacando el escáner corporal 3D. En el gabinete de fisioterapia, cuentan con un equipo de radiofrecuencia de última generación, permitiéndoles realizar tratamientos eficaces y reducir el tiempo de recuperación”, CEO y cofundador de The Well-Being Lab.



El "efecto Well-Being" es el resultado de aplicar su metodología, incorporando hábitos saludables a través del diagnóstico y seguimiento del entrenamiento. Lo que distingue a The Well-Being Lab de otros centros de entrenamiento es su enfoque centrado en las personas, adaptando los servicios a las necesidades individuales de cada cliente para lograr resultados tangibles y duraderos. Aquí, el compromiso con el bienestar va más allá de simplemente ser socio de un gimnasio; se trata de encontrar y mantener el propio bienestar integral.