VALDOVIÑO: André Rodríguez (BNG): “Valdoviño leva polo menos trinta anos sen ningún cambio, seguimos sen abastecemento nin saneamento”

Años lleva ya el Bloque Nacionalista Galego de Valdoviño estancado en la obtención de un solo concejal en los diferentes comicios municipales. Una tendencia que confían en cambiar con el nuevo candidato de la formación. La asamblea local del BNG eligió para esta ardua labor al vecino de Meirás, André Rodríguez, técnico electricista de 40 años, que se define como una persona comprometida con Valdoviño y Galicia, “con moita ilusión e con ganas de traballar con toda a miña enerxía para que os veciños de Valdoviño teñan un Concello que atenda as necesidades de todas as persoas e de todas as parroquias”.

Sobre su designación, sostiene que el “Bloque Nacionalista Galego de Valdoviño está inmerso nun proceso de renovación e a asamblea local puxo en min toda a confianza e ilusión para encabezar este proxecto”.



En cuanto a las carencias que presenta este municipio costero, sostiene que “ten moitas”, y que “leva polo menos trinta anos sen ningún tipo de cambio, temos unha rede de abastecemento de auga que non chega a tódolos veciños, igual que o que acontece coa rede de saneamento”, afirma. Lamenta también el estado en el que se encuentran gran parte de las carreteras, “nun estado moi lamentable”. Además, explica que “os veciños carecen dos servizos básicos” y lamenta que cuestiones como la gestión del turismo “sexa nefasta”.



Asegura que el concello que lo vio nacer necesita de forma urgente “un Plan de urbanismo axeitado ao noso territorio e consensuado co tódolos veciños”. También considera fundamental “entrar na rede de escolas autonómicas da Galiña Azul”. Y considera una necesidad urgente el poder disponer de un “centro de día público que estea xestionado pola Xunta de Galicia”.



Otra de las propuestas del candidato del Bloque Nacionalista Galego si llega a la Alcaldía de Valdoviño pasa por “dotar de servizos a todas as parroquias do concello”. Asimismo, indica que es muy necesario disponer de “unha xestión eficiente do turismo para acadar un desenvolvemento sostible e tamén de calidade durante todo o ano, non só ao longo do verán.”