Suárez tiende la mano al PSOE y BNG para un próximo gobierno estable en Ferrol

El candidato de Ferrol en Común a la Alcaldía, Jorge Suárez hizo balance de una campaña en la que en quince días, dijo, se llevó a cabo una “síntese de catro anos de traballo intenso”.



En este tiempo, Suárez considera que FeC ha recuperado la fuerza perdida para liderar la izquierda en la ciudad y aseguró tener las mejores propuestas en materia de urbanismo, bienestar, cultura, etc.

El compromiso de la formación de Jorge Suárez no es otro que “recuperar a Alcaldía, volver tomar a senda que deixamos atrás no 2019 e ese modelo de cidade no que a cidadanía tiña un papel claro e se sentía partícipe das decisións que tomaba o goberno”.

Para Suárez el nuevo rumbo de Ferrol en Común se percibe en los apoyos recibidos, “Cada vez máis xente se achega a nós provinte de distintos sectores sociales, movementos estudiantiles, de loitas sindicais e estamos recuperando o pulso. Con esa forza encararemos un futuro próximo coa ambición de ser a parte máis representativa da esquerda alternativa desta cidade”.

Afirma ser la propuesta “máis solvente, a que ten o mellor equipo de goberno, os que vimos traballando e estamos dispostos desde o vindeiro luns a cubrir os déficits de personal no concello, as necesidades sociais, con listas de espera inaguantables, e a traballar en materia de urbanismo, deportes, cultura, etc. para retomar o noso proxecto político”.

Con respecto a la formación de un gobierno estable en la ciudad, Suárez aseguró tener “a man tendida tanto ao PSOE como ao BNG para facer un bloque que poda subsistir catro anos. Facer un programa conxunto de actuacións, cun orzamento determinado e calendario creíble para a cidade de Ferrol”. Afirma que “as relacións persoais son moi fluidas e as políticas tamén van nese sentido” y se comprometea que si Ferrol en Común encabeza el sector de la izquierda, esta unión de fuerzas “vai estar garantida”.