SAN SADURNIÑO| Secundino García Casal (BNG): “Os últimos tempos puxeron a proba a capacidade de adaptarnos e coido que soubemos estar á altura”

Sostiene Secundino García Casal (San Sadurniño 1965), que se presenta a estos comicios “coa intención de revalidar a Alcaldía, e dar continuidade a un proxecto transformador como xa temos demostrado que é o proxecto do BNG, un modelo de gobernanza que xa é marca, e que sen dúbida contribúe a mudar o país desde os concellos”.



Valora el trabajo realizado al frente de la Alcaldía en los últimos años y sostiene que, “no que se refire á capacidade para cumplir o programa, aínda contando coa complexidade que tivo este periodo, froito da pandemia, ou mesmo a crise de prezos, a valoración é positiva”. Sostiene que cuestiones como las referidas “non se deben obviar para facer unha valoración xusta do mandato, supuxeron un reto e tiveron un fondo impacto no ritmo, e mesmo na traxectoria de certos proxectos”. Mantiene, además, que los últimos años “puxo a proba a capacidade de adaptación e de estar á altura do que requería o momento... o goberno soubo priorizar e adaptarse ás necesidades do momento con sensibilidade e sobre todo con moito traballo”. Así, indica el actual regidor que de este tiempo “hai que destacar as apredizaxes, que se centran na importancia duns servizos de benestar fortes, salientando a importancia dos servizos públicos... coido que soubemos estar á altura, o que ten que facer reflexionar cando vemos que as políticas da Xunta van xusto na dirección contraria”.



Los principales puntos que llevan en su programa electoral para los próximos cuatro años se centran, según afirma Secundino García, “na aprendizaxe e reflexión do que vivimos nestes últimos tempos, polo que hai cuestións que non imos esquecer que se convirten en centrais da nosa proposta; as persoas son o centro das políticas municipais, polo que debemos seguir apostando por servizos de calidade que se presten aquí en San Sadurniño”. Además, sostiene que no dejarán de lado a “sustentabilidade como criterio a expandir a todas as políticas e o desenvolvemento territorial como estratexia para a creación de oportunidades para o desenvolvemento económico e o emprendemento”.



Su programa electoral se centra en mantener y mejorar lo ya hecho y añade unas 70 propuestas más. “Un documento que evidencia que somos un equipo de xente que mantén viva a ilusión”. Un programa con cinco líneas estratégicas: Avanzar en participación y transparencia; en eficiencia y buena gestión para ofrecer una atención de calidad; promoción de servicios que mejoren la calidad de vida; seguir con la línea de actuación que convirtió “un pequeno concello rural como o noso nun territorio puxante” y un fuerte compromiso con la sostenibilidad.