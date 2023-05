SAN SADURNIÑO | María Belén Trigo Meizoso (PP): “A xente nova marcha porque non hai esperanza de traballo, moito tema cultural e festas, con iso non se come”

María Belén Trigo Meizoso (Naraío, 1973) lidera de nuevo la lista del PP y lo hace con la confianza de recuperar parte del terreno perdido. Para la candidata, “a actividade do goberno de Secundino García nestes últimos anos foi máis ben escasa”. Asegura que quedan muchas cosas que hacer y arreglar, que no se han hecho bien. “Moitos pagos por cubrir, como unha sentencia que obrigou a pagar a unha cooperativa, un xuicio cun funcionario e todo iso pagouse do remanante de tesourería, unha gran cantidade de cartos que son de tódolos veciños”, lamenta.



Explica la cabeza de lista que la principal reivindicación de su partido es el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), “cada vez hai máis persoas maiores en San Sadurniño, cada vez se atende a menos xente e iso é inviable, non pode haber 60 persoas en lista de espera e que se atenda a unha media de 32 e 34 persoas, e logo sobren 900 horas mensuais. Non poden sobrar horas habendo a lista de espera que hai”, dice.

También preocupa a los populares el estado actual de las carreteras y vías municipales, “moi abandonadas, hai lugares nos que é inviable que circulen coches, sen mantemento adecuado e con cunetas sen limpar desde hai moitísimos anos, a herba rózase unha vez ao ano, un mantemento que o Concello non está facendo”.



Otra de sus reivindicaciones es la gente joven. “Cada vez hai menos xente no Concello, hai anos tiñamos máis de cinco mil habitantes e agora non chegamos aos 2.800, moita xente morre, claro, pero os novos marchan porque non hai esperanza de traballo, moito tema cultural e festas, pero iso non nos da de comer, e faltan cursos de formación encamiñados a buscar un posto de traballo”. Lamenta también que ni tan siquiera se fomente realizar acciones formativas entre varios concellos limítrofes. “Non hai chan industrial, hai que aumentalo e dotalo de servizos para facilitar o asentamento de pequenas empresas no concello, xa que non temos PXOM desde 2007”. Lamenta que no haya parques homologados en el municipio y propone hacer viviendas sociales en el antiguo cuartel de la Guardia Civil. Además, denuncia la “escasa actividad” en la oposición del edil del PSOE estos años.