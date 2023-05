SAN SADURNIÑO | Juan Alberto Rivera (PSOE): “Pretendemos ser a voz dos veciños cansos ou decepcionados por estes anos de goberno monocolor”

Juan Alberto Rivera (1974, psicólogo de instituciones penitenciarias) es el candidato del PSOE a los comicios de San Sadurniño, en una lista integrada por vecinos del lugar. Durante su presentación pública, en la que estuvo arropado por el secretario xeral del PSdeG provincial, Bernardo Fernández y la diputada Natividad González Laso, el cabeza de lista socialista destacó que una de sus pretensiones para el nuevo mandato es lograr “mellorar o clima social do Concello”, incrementando para ello, “a participación plena de tódolos veciños e veciñas”. Asegura Juan Alberto Rivera que sus pretensiones en caso de llegar al gobierno municipal pasan por “ser a voz dos veciños e veciñas que estean cansos ou decepcionados por estes anos de goberno monocolor do Bloque Nacionalista Galego”. Sobre sus posibilidades de acceder a la Alcaldía sostiene que “gostaríanos aumentar a nosa representación no Concello, aínda que será difícil”, aseguró.



Cabe precisar que el PSOE lleva años estancado en la obtención de un solo edil, concejal que en 2007 resultó fundamental para arrebatar la Alcaldía al PP, hasta entonces fuerza mayoritaria en el municipio. Ese año formaron parte del gobierno junto al BNG, que había obtenido entonces cinco ediles, los mismos que el PP, pero en sucesivos comicios ya no fue necesaria la coalición con la fuerza socialista local tras alcanzar el BNG mayoría absoluta desde la campaña de 2011.



Sostiene Alberto Rivera que “estes derradeiros anos de goberno do BNG están a amosar unha parálise en canto a novos proxectos, vivindo das rendas dos primeiros anos”.

Así, explica que las principales reivindicaciones de los miembros de su candidatura y que se incluye en su programa electoral no es otra que “unha coidada atención aos Servizos Sociais, dándolle especial importancia ao Servizo de Axuda no Fogar.



Juan Alberto Rivera apuesta en su programa también por la “mellora da rede de abastecimento de auga e da rede de saneamento”. Sostiene que es fundamental “manter en bo estado a rede viaria municipal”.