El PSOE cedeirés apuesta por el patrimonio local y la dinamización cultural

El regidor cedeirés y candidato a la reelección por el PSdeG-PSOE, Pablo Moreda, destacó hoy, en el Día das Letras Galegas, el trabajo realizado para la recuperación y puesta en valor del patrimonio local, la apuesta por el gallego y el esfuerzo por mantener una programación cultural “variada e de calidade”.

“Cedeira foi un dos concellos galegos que acolleu unha estadía do Centro Dramático Galego, vivimos a rodaxe de ‘Rapa’, acollimos a primeira Opera Studio de Galicia... o noso papel é tanto promover actividades como apoiar as iniciativas do noso rico tecido asociativo, e queremos seguir a ser un axente dinamizador e manter a Cedeira como referente dentro da comarca pola súa rica vida cultural”, aseveró.



En el capítulo de patrimonio, destacó la excavación en O Campo do Castro, la recuperación de fuentes y molinos así como la exposición sobre los hallazgos del Castelo da Concepción.