Pontón y Rivas se suben al bus y comprometen mejoras, con una empresa de transporte municipal para Ferrol

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió ayer a Ferrol en esta campaña electoral para defender junto al candidato ferrolano Iván Rivas la necesidad de mejorar el transporte público, tanto el urbano como el rural, apostando, además, por una empresa de transporte municipal.



En este sentido, el alcaldable considera una obligatoriedad “unha empresa que cumpra as obrigas que concellos como este teñen cos veciños, que poidamos establecer unha coordinación e colaboración co resto dos concellos da comarca para garantizar esa mobilidade e que desenvolvamos zonas de “ben estar”, no canto de zonas de baixas emisións, que provocan maior marxinación aos colectivos máis desfavorecidos”.



También Ana Pontón destacó que la movilidad “é un servizo básico que se lle debe ofrecer á cidadanía e, ademais, é un elemento fundamental para o dinamismo económico e social, porque sen boas comunicacións os concellos quedan illados e iso significa perder oportunidades e quedar atrás”.



Pontón recordó el modelo de movilidad de su formación, “sustentable, moderna e adaptada ás necesidades da cidadanía, un modelo de éxito que pon ás persoas no centro e que queremos extender a toda Galicia a partir do 20 de maio, tamén aquí en Ferrol da man de Iván Rivas”.



Este se comprometió de manera “contundente e clara” con la constitución de esta empresa pública municipal.