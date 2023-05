Néstor Rego e Iván Rivas, convencidos de la renovación del tren con un gobierno del BNG

El diputado nacionalista Néstor Rego acompañó en Ferrol al candidato por el BNG, Iván Rivas, en un acto celebrado en la estación de ferrocarril para comprometerse con la renovación del mismo “cun goberno local do BNG”.



El alcaldable señaló que esta ciudad no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades para mejorar el ferrocarril por lo que “é fundamental que o próximo goberno local estea liderado polo BNG así como que no Congreso a presenza do BNG sexa o máis importante posíbel para facer efectiva a renovación das redes viarias”.



Rego apuntó que las infraestructuras son básicas para “frear o declive demográfico, económico, gañar calidade de vida, emprego e benestar”