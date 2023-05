NARÓN | Jorge Ulla (PSOE): “Los votos del PSOE no van a servir para hacer alcaldesa a Marián Ferreiro”

Jorge Ulla nació en A Coruña en 1982. Pertenece al PSdeG-PSOE desde 2018 y fue miembro de la ejecutiva de la agrupación socialista en la localidad de Ferrol. Concurre ahora, por primera vez en Narón, como cabeza de lista.

Se presenta con una candidatura totalmente renovada. ¿Qué cree que le puede aportar esto al municipio?

Básicamente lo que aporta es ilusión por algo nuevo, por un cambio; la ilusión de empezar de nuevo, con ganas de trabajar. Que se abra un tiempo nuevo en Narón, con unas nuevas políticas municipales totalmente distintas a las vividas hace cuarenta años. Y transformar Narón en la ciudad que es: la octava ciudad de Galicia.



Los últimos meses han sido un poco convulsos para el partido, con la salida de los ediles del gobierno y mostrando su disconformidad con esa decisión. ¿Cree que eso le puede pasar factura el próximo domingo?

No. La decisión no me compete a mí, es una decisión orgánica completamente democrática y contemplada en los estatutos. Yo creo que para el votante socialista es una buena noticia tanto mi elección como candidato como que se abra este nuevo tiempo, porque ve que el PSOE por fin vuelve a tener un programa propio, con autonomía y con sus políticas; que no viene a hacer de sostén de otra fuerza política, en este caso TEGA, que es un partido político que carece de ideología y lo único que persigue es estar en el mandato y le vale pactar con quien sea. Y ese no puede ser el objetivo del PSOE. El objetivo tiene que ser gobernar. Yo creo que el votante socialista se va a ver reflejado en la nueva candidatura y eso le va a animar a acudir a votar este domingo.



Ha sido bastante crítico con esos ediles. Si no consigue la Alcaldía, ¿está abierto a pactar nuevamente con TEGA o lo descarta por completo?

Ya lo he dicho en varias ocasiones, pero me gustaría explicar por qué. Los votos del PSOE no van a servir para hacer alcaldesa a Marián Ferreiro. Y lo digo así de manera tajante y rotunda. Se trata de un partido que carece de ideología y cuyo único proyecto es permanecer cuatro años en la poltrona. El PSOE y mi equipo no nos planteamos en ningún momento seguir en esta dinámica. Si venimos a aportar algo nuevo a Narón, no podemos hacer lo mismo que se lleva haciendo 40 años o lo mismo que lleva el partido socialista 12 años. No podemos pretender volver a ser la muletilla de ese partido. Terra Galega lo que tiene que hacer es buscar su muletilla en otras fuerzas políticas, pero en el PSOE que no lo venga a buscar.

¿Qué aprueba de este gobierno y en qué lo suspende?

Tanto en política de parques y jardines como en limpieza yo creo que hay que darle un aprobado al gobierno de TEGA. Pero siempre manifiesto que el 28 de mayo no escogemos a la Concejalía, por ejemplo, de Cultura. Elegimos al alcalde en mayúsculas, esa figura que es la representativa del Concello y ahí es donde viene mi crítica. Suspendo el perfil institucional. Narón es la octava ciudad de Galicia pero no tiene ese perfil, ese protagonismo. No es capaz de traer nuevas empresas o el apoyo económico y presupuestario de otras administraciones y eso penaliza a los vecinos a tener que pagar los impuestos más altos de la comarca. Además, con una clase política que es la mejor pagada de la comarca.

¿Qué le puede aportar el PSOE a la ciudad que no tenga actualmente?

Una visión progresista y transformadora. Relevancia y protagonismo a nivel institucional y abrir Narón al mundo. Ya no digo abrirlo al resto de ayuntamientos, al resto de la provincia… Narón no puede ser una burbuja que viva aislada de cara al resto. Eso nos penaliza a la hora de traer inversiones y empresas y a la hora de implementar otras políticas y de tomar ejemplo de otros concellos. Por ejemplo, el servicio de canguraje lo están implementando en A Coruña y lo están haciendo muy bien. Es una medida que es muy sencilla y que es muy fácil de aplicar y que va a permitir a las personas trabajadoras poder disponer de unos espacios a cargo del Concello en donde dejar a sus hijos de cuatro meses a doce años. Y que permitirá la conciliación laboral efectiva sin depender de los abuelos. Se trata de realizar políticas dirigidas a las personas. También vamos a implementar un comedor social… no puede ser que esa gente de Narón, que tiene esas necesidades y que siempre habla con orgullo de la ciudad, se desplace en este caso a Ferrol para comer.

Dígame una propuesta para cada una de las siguientes áreas…



Urbanismo: Lo primero es aprobar el nuevo PXOM. Es lo más urgente porque limita muchas cosas. Una vez aprobado, conseguiremos que la palabra humanizar tenga realmente contenido. Llevamos, por ejemplo, un carril bici para implementar en el núcleo urbano, fundamental por temas de movilidad y para hacer más agradable la ciudad. También llevamos en el programa un bus circular, que en una primera fase será en el núcleo urbano y que se extenderá a todo Narón.



Bienestar Social: Además de los comedores sociales, queremos implementar huertas municipales. Parte de esa cosecha que harán los vecinos se destinará al comedor social.



Economía: Crear una Oficina Profesional de Desenvolvemento Empresarial. Queremos que sea como una consultoría, que trabaje para obtener un rendimiento y acompañar a las empresas. No sólo a las grandes empresas, sino también a los pequeños emprendedores. Es fundamental agilizar y ayudar en todas las gestiones y permitir que esas empresas se puedan afincar en Narón.

Personal

Dígame un personaje, vivo o muerto, con el que quedaría a tomar café para charlar largo y tendido.

Stephen Hawking, porque me gusta mucho el tema de la mecánica cuántica. Soy un poco friki de los documentales de ciencia.

Una receta que domine y otra que se le resista.

La que domino es la tortilla de patatas, me sale de rechupete. La que no soy capaz de dominar es la del caldo gallego. No le doy el toque de mi madre, es imposible.

Recomiende una película o serie.

En serie me quedo con LOST, aunque no me gusta el final. Y en película te diría "Interstellar".