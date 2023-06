EL PACTÓMETRO| El PSOE cedeirés quiere reeditar gobierno con los nacionalistas

Son días de reflexión para los partidos políticos, también de descanso de la vorágine electoral, pero también lo son para pensar en posibles acuerdos de gobierno o pactos en aquellos casos en los que las victorias no lo han sido por mayoría absoluta. Proseguimos con nuestro pactómetro particular, analizando concello por concello, pese que a que algunos no tienen claro todavía si pactarán o si se decantarán por un gobierno en minoría, aunque casi todos supeditan esa decisión a lo que se acuerde en las asambleas locales de sus partidos políticos.



En Cedeira, en cambio, tiene muy claro el actual alcalde en funciones, Pablo Diego Moreda Gil, que el municipio necesita un gobierno fuerte y para eso apuesta por volver a sumar los ediles del BNG, y reeditar el gobierno de 2015. Sostiene además que se trata de una consideración “de xustiza” para la formación nacionalista, ya que según entiende el propio alcalde “nas eleccións do 2019 saímos reforzados nós pese a ter traballado arreo con eles durante catro anos, coido que é ben merecido que volten á institución municipal, donde desenvolveron un excelente traballo de 2015 ata 2019”. No es habitual expresarse en estos términos cuando se habla de los miembros de la oposición y de compartir la Alcaldía con ellos. En este caso, Pablo Moreda considera que los vecinos de la villa merecen “un goberno forte, progresista e nacionalista, que non é máis que o resultado dos votos depositados nas urnas o pasado día 28”. Entiende además que así se compensaría de algún modo el agravio sufrido por los nacionalistas cuando en 2019 perdieron sus concejales en favor del PSOE. “Daquela nós recibimos moito voto prestado do BNG que nos outorgou a maioría do goberno”.



Moreda asegura que todavía no ha llamado a Xosé de Vigo, el candidato del Bloque, pero en breve confía en poder hablar y alcanzar un acuerdo que permita seguir disfrutando de un gobierno fuerte cuya solvencia ya se demostró entre 2015 y 2019.



Por su parte, en Monfero, Andrés Feal (PSOE) también ha visto como la confianza de sus vecinos ha decaído con respecto a los pasados comicios, perdiendo un edil que debilita su gobierno de mayoría. Cabe destacar que Feal lleva gobernando desde 1987, a excepción del mandato de 2011 cuando perdió la Alcaldía que recuperaría cuatro años después.



No descarta el actual regidor en funciones mantener conversaciones tanto con el BNG como con el PP. “Eu non decido nada, será o partido quen determine que é o mellor, pero a idea inicial e falar con uns e con outros, aquí falamos con todos e podemos gobernar con todos tamén”, sugirió Feal, quien entiende que “non é dodado pasar máis de tres décadas á fronte do goberno municipal, e lóxico pasar por momentos con máis ou menos apoios como acontece agora”.

Feal ha logrado cuatro ediles y precisaría de uno más para gobernar en mayoría, pudiendo sumar el del BNG para poder disfrutar de un gobierno robusto. El PP también alcanzó cuatro ediles, frente a un concejal del BNG. Asegura Feal que hasta la próxima semana no se reunirá con nadie para tratar posibles acuerdos.



Otro municipio en el que no se descartan acuerdos para la gobernabilidad es el de A Capela. Aquí el PSOE de Manuel Meizoso ve peligrar una Alcaldía que ostenta el partido desde hace nada menos que cuatro décadas. Si bien es cierto que los socialistas han sido la fuerza más votada el domingo, pero solo supera a la formación independiente de AIAC por 13 votos (248 frente a 335), logrando ambos partidos sumar cuatro ediles. El PP de Olga Blanco mantuvo el concejal que viene consiguiendo en los últimos años, de ahí que la formación podría ser decisiva para formar gobierno si PSOE y AIAC no llegan a un acuerdo. Tanto Manuel Meizoso como Marcos Rodríguez, se muestran partidarios de sentarse y acercar posturas con todas las candidaturas.



Por su parte Meizoso sostiene que su intención, como fuerza mayoritaria, pasa por sentarse a hablar con todas las fuerzas políticas “e xa logo decidiremos que se fai, salvo que AIAC e PP cheguen a un acordo pola súa parte, claro. Nós falaremos con todos e si é preciso gobernaremos en minoría como xa fixemos, e non nos foi nada mal, no ano 2011”, asevera.



Por su parte, Marcos Rodríguez, candidato de AIAC no puede estar más satisfecho con los resultados logrados el domingo, sumando un nuevo concejal que los sitúa en cuatro, los mismos que el partido del gobierno, algo que viene a poner sobre papel que la hegemonía socialista va a menos mientras que la formación independiente integrada por vecinos de la localidad se ha granjeado la confianza de los residentes. Para el candidato ese respaldo es fruto de “unha oposición firme durante estes catro anos, un tempo no que sempre estivemos ao carón dos veciños, defendendo os seus intereses e informando de toda a actividade municipal”. En cuanto a los resultados electorales, Rodríguez afirma que “se facemos análise dos datos a sensación é que gañamos nós as eleccións, xa que seguimos medrando cada mandanto, quedando só uns votos por debaixo dun partido que leva no goberno 40 anos, a sensación no pode ser mellor”.