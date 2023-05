MUGARDOS| Pilar Díaz (EU): “Non hai máis que vivir aquí para escoitar a uns e outros que os membros do goberno nunca están no Concello”

La Asamblea Local de Esquerda Unida en Mugardos designó a una vieja conocida de la vida política mugardesa, a la exalcaldesa Pilar Díaz, como cabeza de lista confiando así en recuperar la Alcaldía. Afirma Díaz que “nos presentamos co aval da xestión do anterior mandato para recuperar o goberno cunha maioría suficiente”, indicó.



Asegura que Mugardos necesita un cambio. “Só hai que vivir aquí para escoitar a uns e outros dicir que aos membros do goberno non se lles ve, nunca están no Concello, só atenden ás redes sociais, imposible facer un trámite, etc. En definitica, este goberno PP-PSOE, non fixo nada. Estes foron catro anos escuros”, asevera.



En cuanto a sus propuestas, Díaz sostiene que es básico habilitar “unha praza verde no entorno do Concello, a rehabilitación do Cine Zárate para biblioteca, compra da parcela da Casa de Bello Piñeiro para construir un aparcadoiro, dotar á vila de centro sociocultural e abrir o Seixo ó mar, así como habilitar unha senda peonil pola ribeira desde A Bestarruza ata o Baño”. Cree que también es necesario disponer de “unha escola Infantil no Seixo, e a rehabilitación dos cascos antigos e vivendas de alugueiro social e novos equipamientos deportivos e culturais. En definitiva un proxecto de pobo para vivir en Mugardos”. Sobre la pérdida de terreno de EU, Díaz asegura que “é algo irrelevante nas municipais, a xente valora o traballo diario das persoas que gobernan, por enriba de siglas”.