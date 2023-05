“MUGARDOS| Evaristo Deus Deus (BNG): "Queremos unha xestión próxima, accesible, con honestidade e compromiso, un goberno que escoite e aprenda”

Evaristo Deus Deus fue edil del BNG entre 2003 y 2007 con responsabilidad en las áreas de Mocidade, Política Lingüística, Promoción Económica, Emprego, Educación, Cultura y Deportes. Sostiene que por circunstancias personales no se presentó en el siguiente mandato y ahora retoma la acción política ya que, como vecino, “nos últimos anos padecín e fun vendo a deriva da xestión política dos gobernos municipais, perdendo oportunidades, calidade de vida e alonxándose da veciñanza sen dar solucións á vida cotiá e sen facer as políticas públicas”, subraya. Por todo ello asegura estar motivado para ser “o motor do cambio que Mugardos merece, co grande equipo de persoas que formamos a candidatura”.

Asegura que “a diferenza do goberno do PP, no BNG queremos unha xestión próxima as persoas, accesible, con honestidade e compromiso, un goberno que escoite e aprenda. As persoas saben millor que ninguén as necesidades e demandas da súa vida cotiá e dende os despachos ou na ausencia é imposible dar solucións”, explica.

Asimismo, sostiene que es fundamental “ter cubertos os servizos básicos municipais, que fan que día a día sexa apacible estar e vivir na nosa vila, gozar de calidade de vida, non só cando chegan as eleccións, temos que atender todos os núcleos de poboación por igual, xa que Mugardos esténdese en toda a súa amplitude territorial. É preciso coidar os espazos de convivencia da veciñanza, espazos públicos, ás asociacións e colectivos que xeran a actividade cultural, deportiva e de lecer, que é un complemento imprescindible á acción pública”.