MONFERO | Andrés Feal (PSOE): "Os veciños non queren obras faraónicas pero si que funcionen os servizos, os colexios, as estradas ou a luz"

Andrés Feal (1959) es uno de los alcaldes socialistas más veteranos de la comarca, con más de tres décadas (36 años) al frente de la Alcaldía monferina –a excepción del mandato que perdió 2011 en favor de los independientes–. Asegura que se presenta a estos nuevos comicios, los décimos, “coas mesmas ganas que a primeira vez, ou tal vez máis porque xa son moi veterano”. Además, sostiene que lo hace sin acusar ningún tipo de cansancio ni falta de entusiasmo. Afirma el actual alcalde de la localidad que no hay secreto oculto para seguir al frente de un gobierno como el monferino, salvo “ser boa persoa e mirar pola xente, non polos intereses particulares dun; eu estou aquí sen salario ningún, por vocación, chego ás dez da mañá e marcho ás dez da noite e non cobro por ser alcalde, gústame o que fago”, asegura.



Sostiene que sus principales pretensiones y las de su partido de cara a un próximo mandato no son otras que “seguir na mesma liña que ata o de agora, mirando polos veciños”. Además entiende que “podemos prometer obras faraónicas de millóns de euros pero a xente non é tonta e iso non é o que máis lles importa, o que queren é que funcionen os servizos, os colexios, a recollida do lixo, que as estradas estean ben acondicionadas, o alumeado en condicións, que haxa actividades para maiores e pequenos, iso é o verdadeiramente importante para os residentes dunha vila como a nosa”, destaca.



Con respecto a sus sensaciones de cara al domingo, asegura Andrés Feal que no es amigo de avanzar posibles resultados, que no sabe qué puede pasar. “O pobo xa o dirá, eu ata que non haxa un reconto oficial de votos non falo diso”. Añade también que durante la campaña unos y otros “podemos prometer mil cousas pero logo faise o que se pode, moitos destes que chegan á política de novo cren que se van comer o mundo pero no mundo está xa todo máis que inventado, e cómpre ter presente que as cousas van condicionadas a un orzamento e logo non estás só, dependes doutras administracións, é máis complicado do que se pensa, preséntase xente nova, moitas listas, van con moitas ganas e pretensións, é normal, pero ideas novas non aportan ninguna”, asevera.



El regidor sostiene que en la actualidad está prejubilado y que todo su tiempo lo dedica a la administración local. Falta ver ahora si los vecinos están contentos también con la gestión de los últimos cuatros años.