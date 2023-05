Mato (PSOE): “Ferrol no puede ir de cero a cien cada cuatro años, se necesita continuidad”

El candidato a la Alcaldía por el PSOE ferrolano, Ángel Mato, no dudó en asegurar que “la ciudad ha ganado en vida, dinamismo e ilusión en estos últimos cuatro años”. Así hizo balance de este mandato en las Conversas no Parador, que el Club de Prensa de Ferrol organiza con cada uno de los alcaldables.



Pese a que fueron muchos los puntos que tocó el candidato a la reelección, Mato no dudó en asegurar que “la ciudad no puede ir de cero a cien cada cuatro años”, por lo que la continuidad sería una necesidad para poder desarrollar los proyectos que, como aseguró, “no están en mente, no necesitamos pensar mucho, porque ya están en una estantería y solo tenemos que desarrollarlos”.



Entre estas cuestiones que el todavía alcalde no ha podido ejecutar y que para él ha supuesto “una catástrofe” es el primer kilómetro de la carretera de Castilla, dotado con fondos europeos –1,7 millones– y que no pudo ver la luz por no haberse conseguido el apoyo suficiente para sacar adelante el plan de movilidad indispensable.



Ahora, el alcaldable se compromete a que esa actuación se extenderá también al tramo de la plaza de Porta Nova, de modo que se pueda actuar entre O Inferniño y la plaza de España. Aseguró, además, que la obra va en consonancia con la que ya se ha hablado con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad para introducir un modificado en el proyecto de humanización de As Pías que incluiría dos rotondas y ampliaría la zona de actuación hasta la conexión con la carretera de Castilla.



Tras el relatorio de actuaciones para las que también valoró la colaboración interinstitucional que se potenció –As Pías, convenio con Defensa, ampliación del CHUF, saneamiento del rural, Cesena, UMI Navantia-Universidad, aceras de Serantes, San Pedro-San Xoán, renovación del estadio de A Malata, etc–, Mato se refirió a esos proyectos que pretende poner en marcha y de los que ya dispondría como son la recuperación del cuadro de Esteiro, con la alameda histórica, la apertura de Ferrol al Mar, con la sustitución de parte del muro del Arsenal, la residencia universitaria en el Sánchez Aguilera o destinar Porta Nova al centro de empleo, entre otros. Tras recordar actuaciones en Ferrol Vello, como Espartero, Curuxeiras o San Francisco, el candidato a la reelección señaló que en los próximos años se hará un especial esfuerzo en Ultramar, San Xoán y O Inferniño, extendiendo el modelo de urbanización a estos barrios. Se pretende también hacer una modificación puntual del PXOM para poder construir en el lado sin urbanizar de la calle Venezuela, acercando los dos barrios y colmatando el espacio urbano.



El Ferrol social forma parte también de la apuesta de Mato, con una ampliación de la RPT, que permita mejorar los servicios municipales.