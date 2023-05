MAÑÓN| Alfredo Dovale (PP): “Tenderemos a man sempre a sectores como o pesqueiro, gandeiro, marisqueiro e agrícola”

Alfredo Dovale confía en mantener la Alcaldía para el PP en los comicios de este domingo. Asegura que ha sido “unha grande responsabilidade ser o alcalde de Mañón durante estes últimos dous anos debido ao falecemento do noso querido e sempre lembrado Alfonso Balseiro”. Asimismo, asegura que en estos meses al frente de la Alcaldía “levo traballado todo o que estaba na miña man e levo aprendido moito para que poidamos vivir cada día mellor e poidamos gozar dos mellores servizos públicos tamén”.



Asegura el candidato popular que en este mandato se han acometido infinidad de mejoras como la humanización del Centro Comunitario de O Barqueiro; la compra del terreno anexo al Centro Comunitario para aparcamiento; pavimentación y mejoras de caminos y pistas, colocación de mesas en las áreas recreativas de O Barqueiro, As Ribeiras, Bares, O Abeiro do Sor y Aguas Caídas; se avanzó también en la primera fase del Plan Estratéxico; dotación de parques infantiles en Abeiro do Sor y Porto de Bares, reparación de la zona de juegos de la Playa de Esteiro y Obra Pía, mejoras en la señalización y dotación del alcantarillado en Porto de Bares, colocación de pistas de pádel en San Fiz; compra de terrenos para reubicar la Oficina de Turismo o la adquisición del Escolar do Barqueiro para dedicarlo a servicios municipales.



Los principales compromisos del Partido Popular con los vecinos para un próximo mandato se centran en poner en marcha la Residencia de Mayores del municipio. También prevén rehabilitar la base americana de Bares, seguir atendiendo a los mayores mejorando para ello el SAF y también se comprará nuevo material para mejorar la atención de este servicio. Rehabilitación de la antigua oficia agraria para viviendas sociales, modernización de la traída de aguas y creación de un Punto Limpio, son otras de las propuestas de los “populares” para el próximo mandato.

El candidato explica que también tienen previsto rehabilitar el puente de arganzo del río Sor y la fuente del Porto do Barqueiro; se trabajará para mantener debidamente cuidadas las rutas de senderismo y se habilitarán nuevas rutas, seguirá la colaboración con los vecinos a través de las ayudas por nacimientos; y se mantendrá la colaboración supramunicipal para traer al municipio todos los planes de empleo que sea posible. Asimismo, asegura el Alfredo Dovale que sectores como el pesquero, marisquero, agrícola, ganadero y forestal tendrán siempre el “máximo apoyo” en el Partido Popular.