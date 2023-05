José Manuel Rey | “Prefiero hablar de Ferrol con los ferrolanos que la confrontación política”

José Manuel Rey fue alcalde de la ciudad naval entre 2011 y 2015. Actualmente el candidato es portavoz del grupo municipal y diputado autonómico.

¿Cómo imagina el Ferrol de dentro de cuatro años?

Un Ferrol mejor, para lo que es clave la unión de todos los ferrolanos. Lo veo con esperanza y vamos a tratar, si nos ponemos de acuerdo, de gestionar esa recuperación de la ciudad.

Si pudiese despertarse con una de las cuestiones de su programa cumplidas, ¿Cuál sería?

Planteo varias cosas para los primeros 100 días. Hay una que espero cumplir el primer día, que es la apertura del Ayuntamiento a los vecinos, que significa mucho más que que se pueda entrar en el Concello. Es tener un gobierno que les escuche y trate de buscar soluciones a los temas del día a día de la ciudad. Hay que empezar por ahí.

¿Cuáles son sus expectativas para este 28 M?

Serán los ferrolanos los que decidan. Yo les animo a que participen porque la ciudad nos necesita a todos. Que voten en libertad y mi ofrecimiento es a todos los ferrolanos sin límites, porque por encima de los partidos está Ferrol. Han primado acuerdos partidistas por encima de los ferrolanos y espero que arreglemos en las urnas lo que los políticos no han sido capaces de arreglar en los últimos años.

Apela a una mayoría absoluta para poder gobernar, pero ¿y si no consigue los 13?

Apelo a una gran mayoría de los ferrolanos para que haya estabilidad, porque el problema de las uniones que solamente se ponen de acuerdo para elegir a un candidato está constatado que son enfrentamientos permanentes durante cuatro años. Si no construimos nada bueno con el enfrentamiento, apostemos por unirnos.

En este mandato, se han sacado adelante temas con el apoyo del PP en lugar de los partidos de izquierdas. ¿Hay más consenso de lo que se percibe?

De tanto buscar enemigos, los han encontrado dentro del propio gobierno, cosa que ha sido pública y notoria. He sentido que habríamos podido colaborar más en torno a temas estratégicos de la ciudad pero aun así hemos sido una oposición responsable y en temas clave, visto el desacuerdo entre los otros partidos, afortunadamente han salido con nuestro apoyo. En lo que deriva el enfrentamiento es en una parálisis y yo lo que quiero es desbloquear Ferrol.

Algún acierto y error del gobierno local...

El mayor acierto ha sido ratificar el convenio con el Ministerio de Defensa pero con ocho años de retraso, lo que nos ha llevado a perder ese tiempo para aprovechar propiedades con un potencial enorme. El mayor error ha sido estar encerrados en el despacho y no escuchar a nadie. Empezaron por no escuchar a los vecinos, a los representantes y acabaron sin escucharse dentro de su propio gobierno. Para un alcalde lo importante es estar en la realidad.

Y del grupo popular ¿qué acierto y error destacaría?

El mayor acierto ha sido seguir en contacto con la gente, asociaciones, entidades... porque es una obligación escuchar y tratar de solucionar los problemas. Nosotros nos equivocamos pensando que se nos iba a tener en cuenta en el mandato para ser capaces de cogobernar en temas estratégicos de ciudad. Tratamos de ser propositivos pero desgraciadamente había otros intereses partidistas.

En su candidatura llama la atención el numero de independientes. ¿Están preparados para la labor política en el Concello?

Ferrol necesita más gestión que política. Por eso trato de que gente con una trayectoria profesional y destacada en los diferentes ámbitos aporte esa experiencia para gestionar áreas. Esa es la manera de demostrar que por encima de los temas de partido lo que se busca es gestionar los problemas de Ferrol y no perder ni un solo minuto. Ofrezco un equipo preparado para gobernar desde el primer día, porque Ferrol no puede perder más tiempo.

¿Cuál sería su primera medida para revertir la pérdida de población?

En lo que depende del Ayuntamiento la primera medida sería garantizar que la concesión de licencias sea en tres meses. Los retrasos han sido un freno para inversiones públicas y privadas, tanto para la rehabilitación como para la apertura de nuevos negocios.

Este mandato ha estado marcado por algo inesperado, una pandemia mundial. ¿Cómo la ha vivido como parte de una corporación municipal y a nivel personal?

Para todos fue un antes y un después. Tenemos que recordar como en la vida hay momentos que te exigen replantear prioridades. Creo que en el Ayuntamiento, con todos los errores que se han cometido, mantuvimos los meses de la pandemia una unidad en torno a las decisiones que se tomaron muy importante. En todo el tema de las ayudas económicas y sociales hubo unanimidad y creo que fue estar a la altura de lo que los ferrolanos esperaban de nosotros. Todos vimos lo complicado que es la soledad y la parte más cruda, perder a seres queridos, y lo importante que es el cuidado de la salud.

¿Qué es lo más duro y lo más reconfortante de la política?

Lo más duro es la responsabilidad de sentir la confianza de tanta gente y no fallarle. Lo más reconfortante es poder arreglar los problemas de una persona. Eso no tiene precio.



¿Ha pensado tirar la toalla en algún momento?

Todos caemos en algún momento. Yo sé lo que es y, como todos, también sé lo que es levantarme y esto forma parte de la vida. El que no haya tenido fracasos es que no ha vivido lo suficiente.

A punto de acabar la campaña electoral, ¿Cómo la ha vivido?

Me gusta el contacto con la gente. En mi campaña los protagonistas son los ferrolanos. No he dedicado ni un solo día a buscar la confrontación con mis adversarios. Casi todos buscan hablar de mí pero yo prefiero hablar de Ferrol con los ferrolanos, del enfrentamiento no sale nada bueno.

¿Tiene miedo a la abstención el próximo domingo?

Veo mucha ilusión. En las reuniones he visto tantas propuestas a pesar de lo descreído que se está de la política y del Ayuntamiento que creo que hemos generado un movimiento ciudadano que espero que participe masivamente este domingo. Que se supere la decepción y se confíe en que un cambio es posible.

De cerca

Un lugar en el que perderse.

Monteventoso.

Si pudiera resucitar a un personaje histórico para tomar un café, ¿quién sería?

Concepción Arenal, una mujer adelantada a su tiempo.

¿Qué tarea doméstica prefiere?

Hacer la cena. Mi hijo dice que mi especialidad son los sandwiches de atún.

¿Noctámbulo o madrugador?

Madrugador.

Recomiéndenos una lectura para la jornada de reflexión.

Ese día nos tendrá a todos ilusionados el Racing, no habrá tiempo para lecturas.

Una serie o película.

Doraemon, es lo que puedo ver ahora...

¿Supersticioso?

Un poco. Aplicado a la jornada del 28, el 13 es mal número si no crece.