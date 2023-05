Francisco Rial (LGD) | “Los servicios para los mayores son fundamentales”

Concurren por primera vez a unos comicios en Narón, después de haberse presentado en las anteriores elecciones municipales en Ferrol. ¿Qué les impulsó a tomar esta decisión?

Consideramos que en Narón no existe una fuerza política como la nuestra. Abogamos por la ayuda directa a la vecindad. Los vecinos y vecinas tendrán voz y voto en los plenos y las parroquias rurales van a tener la voz que hasta ahora no tuvieron.



Su programa se basa en el decrecimiento. Cuénteme en qué consiste brevemente, para los vecinos que no estén acostumbrados a ese término.

Abogamos por un comercio de proximidad. Las tiendas de barrio viven de ese negocio y los vecinos que están alrededor pueden surtirse de lo que precisen sin la necesidad de grandes superficies. Defendemos que la ciudadanía tenga todos los servicios cerca, de acceso rápido. El decrecimiento defiende también los cultivos propios y te pongo un ejemplo: en el caso de los aceites, el de girasol, por ejemplo, supondría no tener que depender de factores externos.

¿Cuál considera que es el punto clave que diferencia su propuesta de la del resto de formaciones?

Nosotros partimos de una base fundamental, que es no tener jerarquías altas que nos dirijan o que nos manden salir de un gobierno. Tenemos, lógicamente, un secretario general, pero que no tiene potestad para dirigirnos en Narón. Nuestra propuesta es apoyar íntegramente a los vecinos. y tratar de forma directa con ellos. Consideramos que la voz del pueblo es lo más importante. Lo que necesitan es que los concejales y los alcaldes sean cercanos y escuchen sus propuestas.

¿Qué sería lo primero que cambiaría si llegase a la Alcaldía?

Lo primero en lo que pienso es en la gente mayor. Los servicios socio sanitarios para ellos son fundamentales. Te pongo un ejemplo. En las casas de la marina, que tienen varias plantas, hay muchas personas mayores que no disponen de ascensor, porque no se puede poner internamente. Necesitarían de un proyecto para instalarlo de forma externa. El propio Ayuntamiento debería optar por una serie de estudios para que, llegado su momento, se les diese incluso una ayuda para poder poner esos ascensores. Otra de las cuestiones a tratar afecta a la zona rural. Allí también hay muchas personas mayores que no disponen de coche y cuando necesitan ir al médico o a comprar algo, no pueden. Es imprescindible que exista una infraestructura de transporte para solucionar ese problema. No es cuestión de un programa electoral, son cosas de sentido común que ya deberían estar hechas. La mayoría de los partidos ponen este tipo de cosas en sus promesas, pero luego, no las cumplen después de tantos años gobernando. Nosotros no vamos a prometer nada que no vayamos a cumplir. Tal y como dije en el debate que realizamos el día anterior al inicio de la campaña, si yo prometo algo teniendo el poder y la potestad para hacerlo y no lo cumplo, pondré todo en la mesa y me iré. Eso es algo que nadie promete. Yo soy un obrero, un trabajador.