Ferrol en Común propone un proyecto marítimo y deportivo en A Cabana

Un proyecto integral en la zona marítimo deportiva de A Cabana es una de las propuestas que el candidato a la Alcaldía por Ferrol en Común, Jorge Suárez, expuso en su visita a este barrio, donde detectó, además, la falta de mantenimiento de sus instalaciones.



De este modo, Suárez se comprometió a acometer las reparaciones oportunas en la pista deportiva pero también a mejorar el estado de la playa de A Cabana, con una intensificación de la limpieza, de modo que sea un arenal urbano en buenas condiciones.



Estas actuaciones formarían parte de este proyecto, que tiene en A Cabana grandes potenciales como sede de clubes como el de remo de San Felipe y A Cabana, el grupo de vela Bazán, además de instalaciones de gran valor histórico como el Dique de Mareas.



Suárez califica de “realista” la propuesta para la construcción de un pantalán que posibilite la entrada y salida de agua, no solo para los clubes, sino para todos los deportistas que quieran realizar algún deporte náutico en la zona.

La mejora de las naves de esos clubes completarían el proyecto al que, aseguran, “daremos resposta cando esteamos no goberno a partir do 28M”.



Con estas actuaciones se busca transformar esta zona marítima y poner A Cabana en el centro de los deportes náuticos, dotando al barrio de un atractivo especial para ocio y esparcimiento