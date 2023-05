FERROL | Carmen Rodríguez (CCD) | “No entiendo una política de espaldas a la ciudad”

CCD se presenta nuevamente a las elecciones municipales. En los anteriores comicios consiguió 339 votos. Su candidata es Carmen Rodríguez Sabín.

¿Qué le anima a presentarse?

La política cada vez está más polarizada y más crispada, todos piensan que están en posesión de la verdad absoluta, por lo que no hay diálogo y así no se avanza. CCD, desde su posicionamiento de centro, aporta ante todo consenso y diálogo.

Con hasta ocho formaciones con candidaturas, Qué cuenta conseguir y por qué es necesaria la participación de CCD?

En primer lugar dar a conocer Coalición de Centro Democrático, nuestro ideario político y por supuesto nuestro programa específico para Ferrol, lo que resulta muy complicado, ya que los medios solo se esmeran en visualizar a los cuatro de siempre, lo que hace muy difícil que la ciudadanía tome conciencia de que hay otras opciones para gobernar.

¿Pero por qué apenas se conoce CCD sin ser en campaña electoral? ¿funcionan, como formación, a lo largo del año?

Es verdad que tuvimos poca visualización en estos últimos tiempos, pero tuvimos un trabajo arduo a nivel interno, preparando precisamente el programa para estas elecciones.

¿Cuál sería su propuesta “estrella” y, qué cambio haría en las políticas urbanísticas, sociales y culturales municipales?

Nuestro programa no tiene grandes hitos, porque consideramos que Ferrol tiene necesidades mucho más urgentes, como es el mantenimiento de la ciudad; la seguridad (completar al 100% las plantillas de la Policía Local y los bomberos) con la policía de barrio; la creación de una Concejalía de la Tercera Edad, contando con una relación de cuidadores debidamente formados; una política de emprendimiento, que ayude a reactivar la economía; política de barrios, de adecentarlos, darles visibilidad, con propuestas que incentiven a la gente a salir de casa. Queremos hacer de Ferrol una ciudad inclusiva con todo lo que ello conlleva, revisando la política social del Ayuntamiento, ya que la actual no es suficiente. Recimil presenta problemas que hay que solucionar (inseguridad, adjudicación de viviendas...). Otro tema, por el que hay que pelear es que llegue el tren de alta velocidad a Ferrol. Además, una ciudad no evoluciona sin educación ni cultura, así que nuestra apuesta es aumentar la oferta cultural, para empezar es respetar y dar continuidad al Concurso Internacional de Piano Ciudad de Ferrol, pero también un Museo permanente de Ferrolanos y Ferrolanas Ilustres, que destacaron en las artes y en las ciencias, y que no conocemos y es una vergüenza, y es la historia de Ferrol, nuestra historia.

¿Algo que salvar del gobierno actual? ¿Qué no perdona?

Todos los gobiernos tienen aciertos y desaciertos, yo no tengo nada que perdonar... Lo que no entiendo es una política de espaldas a la ciudad. Y por cierto un NO al Centro Comercial en los terrenos del Sánchez Aguilera, sería el remate para el pequeño comercio, y con el pequeño comercio no se juega.

¿Qué sería lo primero que cambiaría si llegase a la Alcaldía?

Lo primero en lo que pienso es en la gente mayor y en cuestiones como la accesibilidad a sus viviendas. Otra de las cuestiones a tratar afecta a la zona rural, es imprescindible que exista una infraestructura de transporte para solucionar el aislamiento. La mayoría de los partidos ponen este tipo de cosas en sus promesas, pero luego no las cumplen. Nosotros no vamos a prometer nada que no vayamos a cumplir. Si no lo hago, pondré todo en la mesa y me iré.