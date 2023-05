Ferreiro (TEGA) apela al “orgullo naronés” en el fin de campaña

El Pazo da Cultura albergó ayer por la noche el acto de fin de camapaña de Terra Galega, en el que se proyectaron los vídeos de del partido. Comenzó con la intervención del coordinador local de TEGA, Ibán Santalla, que recalcó que “só temos que responder ante vós, porque sodes as nosas e os nosos xefes. Non están na Coruña, na Deputación, en Santiago ou en Madrid e non hai quen dende máis arriba quite ou poña candidatos en función dos intereses partidistas”.



A continuación tomó la palabra Guillermo Sánchez Fojo, secretario general del partido, que arremetió contra la forma de entender la política de otras formaciones y que definió a la candidata, Marián Ferreiro, como “traballadora, dedicada ao cento vinte por cento e sempre cumpridora das responsabilidades que esixe a Alcaldía”.



Por su parte, la alcaldable mostró su convicción de que Terra Galega logrará unos “resultados históricos”. “Narón non precisa algo novo, precisa máis que nunca seguir polo camiño que construímos nós e vós unidos, con determinación, ilusión e esforzo”.



Ferreiro definió al municipio como alegando que tiene “calidade de vida, centrado nas persoas, dinámico, moderno, atractivo para empresas”, además de que “aposta pola humanización”.