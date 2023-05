FENE | Juventino Trigo (BNG): "“Coma outros concellos, Fene ten carencias pero traballamos arreo estes últimos anos para resolver moitas delas”

Juventino Trigo repite como candidato del BNG. Asegura que “as aspiracións do partido e as propias pasan por gañar as eleccións con maioría suficiente para ter un goberno estable como tivemos este último ano, hai que gañar as eleccións e hai que gañalas cunha maioría reforzada”.



Sostiene el actual alcalde que, como todos los concellos, Fene tiene numerosas carencias, “pero estes tres anos no goberno traballamos para resolver moitas delas, levamos a cabo a modificación puntual do Plan de Urbanismo que porá fin a un problema nalgunhas parroquias, que xa poderán construír vivendas, e ao mesmo tempo traballamos en modificacións puntuais de novos núcleos e, en paralelo, se traballa tamén na redacción do novo PXOM”. Asegura que se ha dado carpetazo a otra demanda histórica del comercio y la hostelería como dotar al municipio de nuevas áreas de estacionamiento en la zona urbana y zona de playas y se está trabajando para seguir ampliando estos espacios.

Asegura el cabeza de lista del BNG fenés que también hay problemas de “subministro de auga nalgúns puntos e estáse traballando en dar servizo onde non hai, e buscando alternativas que dean solucións, para o que traballamos tamén cos concellos de Ares e Mugardos para acadar un Perte da agua e cubrir a zona sur ría de Ferrol”. Además, recuerda que se han dado pasos importantes en temas como el Punto Limpo (adjudicado), el PXOM, el nuevo centro de salud (en trámite la cesión de terrenos), la retirada de las torres de alta tensión en San Valentín, o el paso elevado sobre la vía del tren en Perlío.