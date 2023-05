FENE | Joaquín Ayala (PSOE): “Vamos a poner por encima de todos los asuntos a las políticas sociales, el PSOE es garantía de ello”

El candidato del PSOE fenés (maestro y pedagogo) desempeñó en sus últimos años en activo funciones de orientador educativo en el CEIP Cruceiro de Canido, hasta que se prejubiló con sesenta años en 2020. Asegura que esa proximidad con las familias y sus problemas le llevó a tener “cierta inquietud por la política y la oportunidad que podría ofrecerme a la hora de ayudar a esas familias”. Explica que se afilió al PSOE en 2012, “cuando dejé de ser profesor para ejercer como orientador”.

Cabe destacar que en 2015 fue de número tres en la candidatura socialista, formando parte del gobierno fenés. “Llevé el área de Servizos Sociais e Igualdade, lo que más me interesaba, y me sentí muy satisfecho con el trabajo hecho, pero todo se vio truncado en agosto de 2016 cuando Juventino Trigo rompió el pacto con el PSOE”. Asegura que desde la oposición nunca dejó de trabajar y presentar propuestas, “lamentablemente muchas se metieron en un cajón, yo creo que las propuestas, si son buenas, no debería importar de quién parten, pero son formas diferentes de gobernar”.

Sostiene que el PSOE, “siempre comprometido con las personas, va a poner por encima de todo a las políticas sociales, somos garantía de ello”. Aspira a poder crear un Centro Cívico en la Casa de Cela, hoy abandonada, crear un foro de participación para jóvenes, un Consello Cívico para mayores con mesa de diálogo permanente, reducir barreras arquitectónicas, incrementar la conciliación familiar con la creación de comedores escolares en todos los colegios y colaborar con las Anpas, y crear campamentos que cubran la totalidad de las vacaciones.