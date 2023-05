FENE | Gumersindo Galego (PP): “Agora é a nosa oportunidade, os veciños saben que estes catro anos volveron ser tempo perdido”

Confía Gumersindo Galego (Fene, 1962) en regresar al gobierno municipal tras el resultado de las urnas del domingo y aspira a hacerse con dos ediles más de los logrados en 2019 (6), lo que los acercaría a la mayoría absoluta (9). Asegura que esto es factible “á vista do desastre que foi o goberno nos últimos anos e ao repetirse o que leva pasado nos últimos catro mandatos en Fene, que o Bloque se apropia da Alcaldía grazas aos apoios do PSOE e que chegada a metade da lexislatura os espide, é inconcibible que unha persoa sexa alcalde sen ter gañado nunca as eleccións en Fene como pasa con Juventino”.

Afirma que “agora é a nosa oportunidade, os veciños saben que estes catro anos foron perdidos, que non houbo inversión, non se buscou colaboración con outras administracións como no caso do centro de saúde, que levamos dous anos esperando que o Concello poña a disposición da Xunta os terreos, que por enriba son do Sepes e ata esta data o alcalde non foi capaz de conseguir eses terreos”.

Sobre Vilar do Colo asegura que “está abandonado, esgotado, hai que ver como se amplía”. Recuerda además que “hai parroquias que aínda non teñen o saneamento e, con respecto ao abastecemento, non se puxo nin unha tubería, ademáis do abandono dos servizos sociais, que está tirados polo chan, este é o resultado dun goberno que non funcionou”, dice.

Aspira a que “a nosa lista, con xente capacitada para traballar, teña a confianza dos veciños e poidamos gobernar cunha maioría que nos permita afrontar retos importantes para Fene como o PXOM, por exemplo”.