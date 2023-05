FeC se compromete a que el Sánchez Aguilera sea “participativo”

El candidato a la Alcaldía por Ferrol en Común, Jorge Suárez, acompañado de otros miembros de su lista y con Carlos Sánchez Mato, responsable de Economía de Izquierda Unida, como invitado en la ciudad, visitaron las instalaciones del Sánchez Aguilera para ver las potencialidades de ese espacio, que ha sido objeto de la firma del convenio entre Concello y Ministerio de Defensa.

Carlos Sánchez señaló que estos 90.000 metros cuadrados “son un expoñente do mal uso do patrimonio público neste caso por parte do Ministerio de Defensa, e da enorme potencialidade que teñen estes terreos dentro dunha utilización adecuada coa que mellorar a vida dos ferroláns e ferrolás”.



Sánchez Mato ve necesario evitar que el control de este espacio siga en manos de Defensa y apuesta por equipamientos públicos, tal y como considera Ferrol en Común.



El candidato a la Alcaldía, Jorge Suárez, denunció que Defensa “está a tratarnos coma se fósemos un comprador máis, levando a cabo unha operación de especulación privada na que a cidadanía queda nun segundo plano”.



Por eso, pese a facilitar la firma del convenio, FeC asegura que tiene una opinión diferente al PSOE y al PP sobre los usos del Sánchez Aguilera, apostando por un uso participado, preguntándolle aos veciños que queren facer cos 90.000 metros cuadrados e entre todos decidir o futuro deste espazo que pasa por zonas verdes, edificios dotacionais como a sede xudicial ou o edificio universitario”, explicó Jorge Suárez.