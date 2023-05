FeC se compromete a devolver la actividad a la Casa da Muller

Ferrol en Común presentó en un acto público en O Inferniño su propuesta en feminismo y derechos LGTBIQ+. Entre las medidas de su programa figura la recuperación de la actividad en la Casa da Muller, darle al CIM capacidad para atender al colectivo mediante asesoramiento social, jurídico y psicológico ágil y efectivo; o la puesta en marcha de un servicio de “canguro” para favorecer la conciliación laboral y familiar.

El partido proclama que "a transformación social será feminista ou non será" y apuesta por que la "sororidade, o empoderamento e a loita fraterna das mulleres que eclosionou nas rúas nos últimos anos no día 8 de marzo" se consolide "na autoorganización e tamén no estímulo de políticas públicas de loita contra o machismo e a violencia derivada deste".