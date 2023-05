Un estudio de “funcionalidad” decidirá sobre los tiempos del ferrocarril Ferrol-A Coruña

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, visitó Ferrol y acompañó al candidato socialista, Ángel Mato, a las obras de humanización de As Pías, financiadas con fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. En Porta Nova, con las obras al fondo, la ministra mostró también el compromiso del Gobierno de mejorar la conexión ferroviaria de la ciudad de Ferrol con A Coruña. Aseguró que “si bien muchas veces se han hecho estudios con anterioridad, estos no se han podido completar o acabar”.



La ministra explicó que “hemos encargado un estudio de funcionalidad de esas conexiones ferroviarias en Ferrol”, de modo que “permita llevar a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para mejorar las prestaciones y para adecuar los tiempos de recorrido”.

Con respecto a las obras que se están realizando para dotar de acceso ferroviario al puerto exterior de Caneliñas, la integrante del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha detallado que “esas obras se podrán finalizar durante el año 2024” para poder tener en servicio el acceso durante el 2025.



En cuanto al puerto interior, la ministra indicó que “hemos encargado una supervisión del proyecto del acceso a esta zona y que va a suponer también una inversión muy importante, en torno a 23 millones.

Suturar barrios

La ministra Raquel Sánchez se refirió además a las obras de la la avenida de As Pías, señalando que son “una muestra, el ejemplo de ese modelo de ciudad sostenible, amable, también innovadora que Ángel Mato está haciendo posible en Ferrol”. La representante del Ejecutivo incidió en que “va a permitir romper esa barrera que separa estos dos barrios y va a posibilitar también una movilidad sostenible y hacer todavía más ciudad”.

El alcaldable, Ángel Mato, que estuvo acompañado de miembros de su candidatura agradeció el apoyo de la ministra y destacó no solo la inversión en As Pías sino también el esfuerzo en materia de rehabilitación de vivienda, algo en lo que también hizo hincapié la ministra recordando que se han movilizado en torno a 180 pisos y puso en valor que los suelos que Defensa tiene en la ciudad van a ser “destinados a la construcción de vivienda de alquiler asequible”.

Serían, como ya se anunció, en torno a 325 viviendas más que a través de Sepes se van a poder destinar al alquiler.