Diego Calvo acompaña a Germán Castrillón en un encuentro sobre deporte

El presidente del Partido Popular (PP) de A Coruña, Diego Calvo, acompañó esta tarde al candidato de la formación en Narón, Germán Castrillón, en un encuentro con asociaciones, clubes y entidades deportivas del concello. En el transcurso del acto, reiteró “o firme compromiso da Xunta co fomento e a promoción da práctica do deporte”.

Calvo puso en valor el programa sobre este ámbito que presenta el popular para las elecciones del próximo día 28 y recordó la inversión del ejecutivo autonómico en esta materia. “Hoxe temos máis orzamento que nunca en materia de deportes. A Secretaría Xeral para o Deporte alcanza o seu máximo orzamento con 44 millóns de euros”, remarcó.

El presidente de los populares coruñeses reclamó el voto para Castrillón, del que afirmó que “coñece mellor que ninguén o mundo do deporte, ten as cousas claras, sabe da súa importancia e do necesario que é apostar por mellorar as instalacións e facilitar a práctica de calquera disciplina a pequenos e maiores”.

El candidato se comprometió a que las concesiones de subvenciones se realicen por concurrencia competitiva y avanzó que los clubes podrán recibir un anticipo de hasta el 50%. En materia de infraestructuras, el popular apostó por la creación del complejo deportivo de Cadaval, que albergará dos pistas de tenis, dos de pádel y una multideportiva, además de habilitar un nuevo campo de fútbol 11.

“Poñeremos en marcha a Cidade do Motor con circuíto de probas e tramos de test e melloraremos as instalacións náuticas para piragüismo e remo en Xuvia e A Gándara”, aseveró.