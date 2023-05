Debate de tarde y pegada de madrugada en Narón para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral

El arranque de la campaña electoral “se adelantó” unas horas en el municipio de Narón, en donde los cabeza de lista de LiGanDo (LGD), Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Partido de los Socialistas de Galicia (PSdeG-PSOE) –Terra Galega (TEGA) decidió no asistir– tomaron parte durante la tarde en un debate abierto organizado por el colectivo Traballadores Pensionistas de Ferrolterra, que tuvo lugar en el local social San Xosé Obreiro, en el barrio de O Alto do Castiñeiro.



El objetivo no era otro que cada uno de los postulantes a la Alcaldía naronesa concretasen sus propuestas para atender y mejorar la realidad social de las personas pensionistas, sobre todo, de aquellos que perciben menores ingresos.



Pero el pistoletazo de salida, cargado como es habitual de simbolismo, comenzó en diversos puntos del municipio a medianoche con la tradicional pegada de carteles.



Precisamente en este barrio, el suyo, fue donde el socialista Jorge Ulla realizó este ritual acompañado por miembros de su candidatura. Afirmó que el objetivo que se plantea es “facer o Narón de agora, aportar algo novo a unha cidade que leva tempo paralizada, sen crecer. Os socialistas contamos por fin cun proxecto propio para a cidade, afastado dos tempos nos que fomos a muletilla de Terra Galega. Temos o proxecto que merece a oitava cidade de Galicia”, aseveró.



Más se alejó la candidata nacionalista, Olaia Ledo, que junto a su equipo se desplazó hasta la parroquia de Pedroso con un objetivo claro: reivindicar la zona rural. “Saímos coas máximas ilusións e as máximas expectativas porque sabemos que en Narón somos esa forza que sube e que sube, e que a partir do 28 de maio vai cambiar a acción do goberno para poñer ás persoas e o seu benestar no centro das políticas”, afirmó Ledo.



La candidata califica de “claro” su proyecto para el próximo mandato, sostenido en “unhas ideas fortes”. “Queremos mudar o paradigma, que Narón vaia a máis, porque o merece. E por iso hoxe comezamos de maneira simbólica na parroquia de Pedroso, parroquia tan esquecida como tantas outras e que nin tan sequera ten paneis electorais para poder pegar cartaces”, lamentó.



Mientras, los populares con Germán Castrillón como líder comenzaron la pegada de carteles también en O Alto, “con el único objetivo de ganar en las urnas para gobernar y devolver Narón a su gente”. El alcaldable calificó su candidatura como “la única opción real para acabar con los muchos años de apoltronamiento en el poder de TEGA, que ha gobernado con el PSOE y con el beneplácito del BNG”, remarcó.



Desde el PP afirman haber construido un plan de acción con más de 70 iniciativas, de las que cinco son “grandes proyectos”: plan de transporte, bolsa municipal de vivienda, eliminación de listas de espera, desarrollo del deporte con la Ciudad del Motor como eje central y el ambicioso plan de abrir Narón a la ría”.

TEGA promete nuevos proyectos para “continuar avanzando”

"Orgullo de Narón es el acto escogido para estos comicios I Daniel Alexandre

La candidata de Terra Galega (TEGA), Marián Ferreiro, inauguró oficialmente la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles, un acto que llevó a cabo en la Praza da Constitución, en el barrio de A Solaina.

“Orgullo de Narón” es el lema que figura en la cartelería, que ayuda a transmitir “o noso sentir por esta cidade e polo traballo realizado nos últimos catro anos”, afirmó la alcaldable, que se presenta a la reelección “con toda a ilusión, cun equipo centrado única e exclusivamente nesta cidade e que ten demostrada a súa experiencia”.

Ferreiro aludió a los pilares en los que se centrará el trabajo de la formación en el próximo mandato: “as persoas, a súa atención e benestar (...), a igualdade, a cultura, o deporte e o tecido empresarial”.