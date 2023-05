El Bloque Nacionalista Galego de Narón censuró ayer la negativa del ejecutivo local y de su alcaldesa “a dar a cara diante da veciñanza”. Desde la formación sostienen que la octava ciudad de Galicia merece “que se promovan eses debates”.

“Pedimos que pensen Narón en grande, non en pequeno. Non queremos unha alcaldesa avestruz, con todos os problemas que temos, precisamos un goberno valente que defenda os intereses do pobo. A que teñen medo?”, se pregunta Olaia Ledo.