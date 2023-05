CERDIDO | Javier Rey (PP): “Se a xente participa imos ser capaces de revertir a situación o 28”

Javier Rey (Cerdido, 1966), confía en poder darle una vuelta a los resultados de 2019, ya que como asevera, “foron catro anos complicados na oposición, con soamente dous concelleiros, pero creo que o próximo día 28, si a xente participa e vai votar, imos ser capaces de revertir a situación”.



Asegura que la principal preocupación en el municipio “é o macroparque eólico Badulaque que afecta ao 70% da superficie. Imos loitar por tódolos medios para que non se leve a cabo”. También habla de las necesidades en Cerdido, “son moitas, como na maioría de Concellos rurais. Estamos visitando porta a porta a tódolos veciños, e de aquí vai sair o principal programa de traballo. O que máis reclaman e a limpeza de fincas pegadas ás casas, de estradas e mellora do firme”. Asegura que no se conforman solo con esto y en su programa llevan cuestiones como “a creación de espazos sociais para maiores e os máis novos, aproveitando edificios existentes propiedade do Concello, ou a posibilidade de adquirir algún outro”.

Sostiene que “non creemos que se necesite construir un centro cívico- social, e unha casa do maior tendo edificios abandonados como escolares ou a casa rural Cabaneiro, entre outras”. Para el candidato es vital “que haxa transporte adaptado dende as parroquias ao centro do Concello, Felgosas, para acudir a consultas médicas, farmacia, ou calquera xestión, xa o levávamos no programa de 2019, presentámolo a pleno, aprobouse por unanimidade, pero quedou aparcado nun caixón”.

Considera que “hai que manter e mellorar, coa axuda da Xunta, o Colexio da Barqueira. Queremos que os pais poidan estar tranquilos”. También apuesta por más variedad de oferta deportiva, “non só futbol, para iso temos que ter instalacións adecuadas, empezando pola piscina municipal que leva meses pechada”. Y para que la gente joven no tenga que marcharse apuesta por sinergias con As Somozas “que, sen dúbida, vai faciliar o acceso a moitos postos de traballo”.