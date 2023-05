CERDIDO | Brais Prieto (PSOE): “A nosa candidatura sae a gañar as eleccións e a seguir gobernando”

Cerdido cuenta con uno de los candidatos a la Alcaldía más jóvenes de la comarca. Asegura que tan pronto como Benigno Galego tomó la decisión de no continuar al frente de la candidatura socialista “comenzaron as conversas e propúxose a miña candidatura, non o dubidamos e recibín gran apoio da xente que estaba anteriormente, da que recibín sempre un gran apoio e forza”, destaca.



Sobre las pretensiones del Partido Socialista de cara a estos comicios lo tiene claro, “a nosa candidatura sae a gañar as eleccións, a revalidar o goberno municipal, sabemos que temos que traballar pero estamos preparados para gañar as eleccións e seguir gobernando”.



Tiene claro que hay mucho trabajo por hacer en el municipio y que las carencias son varias. “Cerdido necesita que desde outras administracións se ofrezan unhas comunicacións dignas por estrada pero también no que atinxe ao transporte público, precisamos duns servizos sanitarios de calidade e que as entidades financieiras ofrezan un bo servizo aquí na nosa zona”. También sostiene que un concello como el de Cerdido precisa también de “empresas que diversifiquen a actividade económica”.



Con respecto a su programa electoral, el candidato socialista explica que los principales puntos se centran en “o mantemento e mellora de infraestruturas e o impulso ás actividades de ocio, como a cultura, o deporte e actividades para todas as idades que fomenten a conciliación, queremos continuar facendo de Cerdido un lugar para vivir, coas estradas e os lugares do concello en bo estado e con actividades e alternativas de ocio para que a xente teña aquí o necesario para facer a súa vida”.

También apostarán como indica por cuestiones como “a participación veciñal, o medioambiente, o Xeoparque e o turismo ou o asociacionismo, así como intentar que novas empresas se asenten no noso territorio”.