CEDEIRA | Xosé Rodríguez Arribe (BNG): “Hai que facer política para as persoas, nun concello vivo, con bos servizos, futuro e calidade de vida”

Asegura Xosé de Vigo, como se le conoce en la villa, que no dudó ni un instante cuando el BNG le pidió ser el candidato a la Alcaldía. “Milito no BNG desde os 17 anos, cando decidín deixar atrás ao PSdG porque, entre outras cousas, son un gran defensor do noso país, a nosa cultura, a lingua e, en definitiva, co que teña que ver con Galicia”. Asegura que “veño de ser un activista cultural nos últimos tempos, impulsando, entre outros, a creación do museo Mares de Cedeira, e así pasei da Cultura á política sen darme nin conta pero con todo o coñecemento”.



Está convencido de que el BNG puede volver al gobierno de Cedeira en estos comicios y recuerda que “hai oito anos sacamos catro concelleiros xunto con Anova e apoiamos un goberno do PSOE e iso prexudicounos moito pois os que traballaban eran os do BNG pero os que levaron os honores sempre foron os do partido maioritario, neste caso o PSOE, pero dígoo sen ánimo de facer reproches, pois isto é unha evidencia política habitual, que nos gobernos en coalición sempre sae favorecida nas seguintes eleccións a formación maioritaria”. Sostiene que su pretensión “é aproveitar o potencial do concello para desenvolver as nosas ideas de poñer ás persoas no centro das políticas municipais, o demáis e fume. Necesitamos un concello vivo, con futuro, con calidade de vida, bos servizos e boa xestión. Cedeira ten sete parroquias e o factor rural é moi importante, tamén é Cedeira e nós tentaremos poñer iso en valor e procurarlles servizos a estas persoas. Sanidade, Educación e Servizos Sociais son a base do bo vivir hoxe en día” .



Añade que como el resto de fuerzas “tamén queremos un centro de saúde, pero non un mero edificio, con profesionais dentro, non queremos a piscina máis grande, as cousas pequenas que funcionen tamén valen”. También apuestan por una Concejalía de Medio Rural, un Plan Especial para el casco histórico y estar al lado de la gente del mar, “sendo inflexibles na defensa dos nosos cidadáns e ao carón tamén dos nosos mariñeiros, que fundaron a vila, e contra cuestións como o POEM nos caladoiros”.