CEDEIRA | Pablo Moreda (PSOE): “Presentámonos co aval do presente, do xa conseguido, e co ánimo de seguir adiante”

Espera el candidato del PSOE y actual alcalde Pablo Moreda (Foz, 1973) que “a cidadanía de Cedeira confíe de novo en nós, que nos dea a maioría precisa para seguir adiante co proxecto que iniciamos no 2015 e que en 2019 obtivo un respaldo maior”. Asegura que “presentei a miña candidatura co aval do presente, do xa conseguido, pero coa ambición de seguir adiante e ter un futuro mellor”.



Sus objetivos pasan por “gobernar coa xente, gústanos facer política a pé de rúa, escoitando moito á veciñanza. Puxemos en marcha os orzamentos participativos, e continuando nesa liña imos crear unhas mesas de participación por barrios e nas parroquias da zona rural nas que se van tomar decisións vinculantes” y añade que “manteremos a aposta pola sostibilidade coa recollida selectiva de residuos. Neste sentido, acadar o título do Xeoparque Cabo Ortegal vai ser todo un revulsivo, porque será unha axuda extraordinaria para crecer económicamente. Imos potenciar Santo André de Teixido cun plan de dinamización, seguir adiante coas escavacións en Sarridal, recuperar máis fontes e muíños, traballar na mellora dos servizos para a poboación das zonas rurais… Nós creamos a marca Cedeira porque cremos nela e porque do que se trata é de poñer en valor o que xa temos: a historia, a cultura mariñeira, as tradicións, o talento dos nosos deportistas ou dos nosos músicos, etc.”. Sostiene que “tamén vai ser unha prioridade mellorar o coidado dos nosos maiores, promover o envellecemento activo e garantir a atención aos dependentes”. Asegura el candidato que “incrementamos moito os recursos da área dos Servizos Sociais e queremos avanzar máis e garantir, entre outras medidas, que as persoas maiores teñan acceso a todo, sen que a dixitalización sexa unha barreira para eles. No Concello imos axudalos a facer calquera trámite que precisen”, afirma el candidato.



Las principales carencias de la villa son, según Moreda Gil, “a creación dun centro de día, temos dado pasos importantes nesa liña, e de feito contamos cun anteproxecto e temos solicitada financiación dos fondos Next Generation”. Otras cuestiones como el nuevo centro de salud o la piscina de 25 metros, que promovió el gobierno en sesión plenaria logrando el respaldo unánime de todas las fuerzas, también están en foco socialista.