La carrera política hacia las elecciones del 28M comenzó de madrugada

Los candidatos a la Alcaldía de Ferrol desearían aterrizar en el 28 de mayo y conocer el resultado de las elecciones municipales, pero antes deberán pasar poco más de 15 días de intensa actividad, con actos públicos de mayor o menor aforo para dejar claro al votante sus propuestas antes de que decidan en las urnas.



La salida de esta carrera hacia la meta del 28M tuvo lugar en distintos puntos de la ciudad a la misma hora, las doce, el momento en el que comenzó oficialmente la campaña con la conocida como pegada de carteles, aunque cada año tenga cada vez más variedades de formato.

En la sede del Partido Popular de Ferrol, el candidato a la Alcaldía, José Manuel Rey, con su equipo, optó por una pegada digital al sonar las 00.00 horas en los relojes. Desde ese momento, Rey Varela se comprometió oficialmente a “superar estos ocho años de parálisis, desgobierno y decepción, para devolver la esperanza a los ferrolanos”.



El líder popular se comprometió con una “auditoría del cambio”, dando cuenta “públicamente y con detalle de los compromisos cumplidos y de aquellos que eventual y justificadamente no hayamos podido cumplir aún”, explicó.



Por su parte, el PSOE convocó a sus simpatizantes a un encuentro y a compartir unos pinchos, desde las diez de la noche en su sede de la calle del Carmen. Desde allí, partieron hacia la calle de la Iglesia para iniciar un novedoso acto de pegada de carteles en la Cuesta de Mella, que consistió en una proyección. Un espacio singular para reivindicar uno de los proyectos por lo que más ha apostado el ejecutivo en este mandato.

El candidato, Ángel Mato, señaló que en esta campaña se trata de hacer balance de estos cuatro años de gobierno y recuperar la confianza, una vez más, de la ciudadanía para que pueda tener continuidad, además de presentar los nuevos proyectos para Ferrol.



“Una campaña propositiva”, explicó el candidato socialista, teniendo como base estos cuatro años de gobierno.

También Ferrol en Común adelantó el encuentro antes de la medianoche, con una cita a las 22.00 horas, en la que, antes de arrancar la campaña con la pegada, hicieron una pequeña intervención algunos de los integrantes de la candidatura, con Jorge Suárez a la cabeza.



Este mostró la fuerza con la empiezan la campaña con el objetivo final de “reeditar o logro de 2015, ser a forza máis votada e encabezar un goberno de esquerdas que nos permita revalidar a Alcaldía e liderar políticas progresistas na cidade, centradas no benestar das persoas; cunha aposta por un urbanismo participativo, unha cultura que sexa referente a nivel de país, servizos que se coiden día a día, unha igualdade real e unha dotación de recursos humanos para desenvolver propostas na que o emprego sexa o eixo principal; no que a rehabilitación de vivenda é o complemento para que os mozos poidan empezar una vida independente; e que Ferrol sexa unha cidade compacta, sostible con espazos peonís, aparcadoiros disuasorios e referente industrial do noroeste do país”.



El Bloque Nacionalista Galego empezó la campaña delante de su local, en la calle Dolores, nº 66, con la pegada de carteles y un acto simbólico en el que Iván Rivas apostó por romper con las políticas continuistas del pasado y liderar la transformación de la ciudad.

Rivas aseguró que la ciudad necesita “dun goberno sen ataduras nen dependencias de Madrid que defenda á cidade diante de quen sexa e relacionándose en pé de igualdade co resto das administracións para eliminar privilexios”.



Una ciudad diversa, con potencialidades, que haga valer sus raíces con la cultura gallega –desde As Irmandades da Fala hasta eventos populares como Os Maios o la riqueza patrimonial de los castros– y que sea un Ferrol “para as persoas” con una gestión pública de los servicios, grandes zonas verdes y rehabilitando “o excepcional patrimonio construído que existe en todos os barrios da cidade”.



También Podemos, que concurre por primera vez a los comicios locales, celebró su pegada de carteles, en el que el candidato Aitor Cordero y otros miembros de la candidatura estuvieron acompañados por el coordinador nacional de Podemos en Galicia, Borja San Ramón.



El candidato apuntó que afronta la campaña con ilusión y para ganar porque “constatamos a necesidade dunha candidatura de esquerdas, renovadora, que sexa capaz de poñer na axenda a transformación da cidade”. Achacó a las fuerzas que llevan décadas en el Concello “prometer en campaña electoral medidas que non foron capaces de aprobar cando gobernaron” y asegura que Podemos “con moita humildade e sen moitas ínfulas” se presenta para trabajar en la línea de “transformar a sociedade”.



También otras formaciones que se presentan a las elecciones como Vox celebraron su pegada de carteles, El candidato, José Enrique Fernández del Campo, participó en un acto público en Caranza, delante del centro de salud.

Completan las opciones a la Alcaldía ferrolana LiGanDo y Coalición de Centro Democrático.