CARIÑO| Ana María López Fernández (PP): “A nosa prioridade será o servizo aos nosos maiores, hoxe cunha lista de espera duns oitenta dependentes”

Ana María López Fernández repite como candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Cariño. En 2019 logró mantener los tres ediles que había logrado la formación en 2015, mejorando en una veintena de sufragios aquellos resultados.



Sostiene que se presenta de nuevo como cabeza de lista de la formación popular con el ánimo “de ofrecerlle aos nosos veciños un cambio real e acorde ás necesidades diarias, xa que a día de hoxe vémonos nunha situación de total abandono por parte do goberno actual”, afirma.



Explica López Fernández que el equipo de José Miguel Alonso Pumar “leva oito anos gobernando en Cariño, un tempo no que non se avanzou en nada”. Además, sostiene que “non se deron os pasos necesarios para un futuro que xa está aquí e levamos anos de retraso se nos comparamos con outros pobos do noso arredor; Cariño ten un sinfín de posibilidades, pero, claro, hai que traballar por elas”, explica.

De los puntos que lleva en su programa electoral para el próximo mandato 2023-2027 asegura que “sen dúbida o servizo aos nosos maiores, xa que a día de hoxe hai unha lista de espera dunhas 80 persoas dependentes que non están atendidas”, explica la candidata del PP. A Ana María López le preocupa “a falta de traballo, que é un problema real no pobo, xa que consideramos que mellorar ese aspecto é a maneira de fixar poboación e xerar riqueza na vila”.



También es una de las pretensiones de su partido de cara a estos comicios el hecho de “mellorar o aspecto de Cariño, tanto para os que vivimos aquí coma para os que nos visitan”.

Asimismo, insiste en que “hai moito que facer e temos unha grande oportunidade para conseguir o cambio que Cariño precisa o próximo día 28 de maio nas urnas”.



Y es que el Partido Popular no gobierna en Cariño desde los comicios que ganó Fernando Tallón en 1999, cuando se hizo con siete ediles, la mayoría absoluta, frente a los cuatro del PSOE, consolidando así la mayoría de ocho ediles que ha había alcanzado ya en 1995.