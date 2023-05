CARIÑO| Adrián Pernas Lamas (BNG): “A información que posúa o Concello sobre proxectos ou propostas debe ser a mesma que teñan os veciños”

Adrián Pernas Lamas tiene 22 años y es, por tanto, el cabeza de lista más joven que concurre a estos comicios en la comarca, y lo hace bajo las siglas del BNG de Cariño. Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Pictóricos, sostiene que desde la candidatura que lidera “busco aportar novos aspectos positivos á nosa vila dende a miña perspectiva persoal como parte da xuvente local, como persoa formada para valorar o noso patrimonio e coma un veciño máis que comparte preocupacións, necesidades e desexos para un futuro ledo que tanto merecemos”.

Sus pretensiones se centran en “acadar a transparencia ante todo, o compromiso coa veciñanza, dun xeito inclusivo coas parroquias e sempre contando con que a información que posúa o Concello acerca de proxectos ou propostas sexa a mesma que teñan os veciños”. Además, asegura que “pretendemos traballar nun futuro que recupere a poboación xoven, emprendedora, sen deixar de lado ás xeracións maiores, aportándolles servizos doados para ter en conta a situación de poboación envellecida que estamos a vivir”.

Sobre el modo en que se han hecho las cosas hasta la fecha, Pernas sostiene que “queremos aportar transparencia e compromiso cos veciños porque é o que máis botamos en falta neste goberno actual. Preocúpannos situacións de desinformación, confusión e falta de compromiso ou traballo, como acontece co SAF, que leva dous anos pendente de saír a concurso público”.

Las principales reivindicaciones del BNG cariñes pasan por lograr que “o Concello reclame a Portos de Galicia a extinción das concesións de zonas entregadas para que, cando sexan devoltas, poidamos adecuar as instalacións ás necesidades da veciñanza e as asociacións locais”. Cree que “Cariño necesita mellorar as oportunidades de emprego en empresas existentes e novas ou potenciais, un punto clave para frear a perda de poboación. En xeral, adecuar as condicións para a xente maior mentres que se crean oportunidades de futuro”, asevera.