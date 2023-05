A CAPELA | Manuel Meizoso (PSOE): “Adicarlle tempo aos veciños é o que máis me gusta de ser alcalde, lástima non poder ter máis tempo para eles”

Estos son los terceros comicios a los que se presenta como alcalde Manuel Meizoso López, que sustituyó al frente de la corporación municipal al histórico regidor capelán Ángel López Sueiro ya en 2011. A sus 55 años, asegura sentirse con ganas de seguir al frente del Concello cuatro años más y asegura que se presenta a los comicios “con ganas e esperanzado, pero tendo presente que pode pasar calquera cousa pois hai outros candidatos e os veciños son os que teñen a última palabra o vindeiro día 28”.

Para quienes dicen que el gobierno socialista está falto de ideas asegura Manuel Meizoso que “podemos facelo mellor ou peor, iso teñen que decidilo os veciños, pero estamos contentos co traballo feito ata o de agora, ideas temos moitas e tamén ganas, como o primeiro día”, sostiene. Asegura además que la labor de alcalde de un municipio como el de A Capela “é algo que me entusiasma, se un veciño chama fago o posible para presentarme na súa casa, para falar directamente con esa persoa, encántame o trato directo cos meus veciños, lástima non ter máis tempo para dedicarllo a todos eles”. Considera el candidato socialista que, por fortuna, la política que se puede hacer en A Capela nada tiene que ver con la de otros concellos más poblados y es precisamente ese trato directo con los residentes lo que más le gusta a Manuel Meizoso de su trabajo al frente de la corporación desde que llegó en 2011.



Uno de los principales problemas a los que debe hacer frente el municipio de A Capela es el descenso poblacional, “unhas dez ou doce persoas menos ao ano, o que supón unha perda duns 300 habitantes nos últimos 20 ou 30 anos”, precisa el regidor. No obstante, Manuel Meizoso prefiere quedarse con otro dato y es que la mayoría de casas que estaban a la venta en la zona durante la pandemia se vendieron. Para el líder del PSOE local esto viene a demostrar el interés que hay por vivir en un lugar como A Capela, en un entorno natural pero con todos los servicios. “Aquí a xente atopa unha vila tranquila pero con todos os servizos como centro de saúde, colexio para os seus fillos, espazos para a práctica deportiva como o pavillón ou o campo de fútbol, piscina, servizos sociais de calidade como o que se ofrece na Casa Nido, que permite ás familias conciliar, entre outros”.



Su apuesta si sigue al frente de la Alcaldía cuatro años más se basa en seguir incrementando los servicios sociales y todo aquello que tenga que ver con la dependencia y hacerle la vida más fácil a la población de mayor edad.