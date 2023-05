CABANAS | Iago Varela (BNG): “Queremos levar o modelo de traballo do BNG ao resto de áreas municipais nos vindeiros catro anos”

Tras cuatro años gobernando con el PSOE, el candidato del BNG en Cabanas, Iago Varela, tiene claro que se han hecho bien las cosas. “Durante estes anos de cogoberno traballamos arreo e conseguimos que as nosas áreas, a pesar duns orzamentos cativos, foran referentes no Concello”. Recuerda además que “avanzamos na cobertura de fibra do 3 ao 85% das unidades inmobiliarias, conseguimos financiamento externo por valor de varios millóns –cómpre lembrar que o orzamento de Cabanas é de algo máis de tres millóns–, para proxectos das nosas áreas coma o CIMM o Plan de Sostenibilidade do Eume, renovación do piñeiral ou o coworking de Vilar do Colo”. Recuerda también que “montamos concellerías novas desde cero, como as de Igualdade, Diversidade e Normalización Lingüística, conseguindo fondos e persoal e realizando actividades en todas elas”, subraya.

Sostiene el candidato nacionalista que lo que pretenden es “levar este modelo de traballo, o modelo BNG, tamén ao resto de áreas, para dar resposta aos retos que aínda ten pendentes o noso concello”. Asegura que su programa no es “a catro anos vista, senón que se centra nos retos que Cabanas ten pendentes de resolver nas próximas décadas”. Asimismo, la sensación del candidato es que “cada vez hai máis xente que ve no BNG a ferramenta necesaria para afrontar os retos que Cabanas ten nos próximos anos”. Apuesta Varela en su programa por cuestiones como “abastecemento de auga, problemas de mobilidade e accesibilidade, e políticas sociais e económicas centradas nas persoas”.