CABANAS | Xosé Manuel Pérez (Somos CV): “Os veciños de Cabanas damos un paso adiante para facer realidade proxectos de conciliación e servizos”

Xosé Manuel Pérez Sardiña concurre por tercera vez a las Elecciones Municipales en una lista de unidad popular –en 2019 lo hizo por Marea Cabanas–, esta vez bajo las siglas Somos Candidatura Veciñal, que presenta un aire completamente renovado para “transformar e modernizar Cabanas, facer realidade proxectos de conciliación e de servizos”, como destaca su líder. Para ello, añade, “a Somos súmase un equipo de persoas preparadas, que poñen aos veciños de Cabanas por riba de todo”. Las principales reivindicaciones de esta formación política integrada por vecinos del lugar es la necesidad de contar con “máis igualdade real, máis atención ó cambio climático e un PXOM mellorado, en definitiva, Cabanas debe ser un concello para vivir e con servizos”, asevera Pérez Sardiña.

Los pilares de su programa electoral se basan en “mellorar a atención veciñal cunha resolución de solicitudes por parte da administración local moito máis rápida” y consideran básico poder “dotar aos rueiros de servizos básicos, así como incrementar as prestacións municipais para cuestións vencelladas coa conciliación da rapazada, a mocidade, maiores e persoas con necesidades especiais”. También impulsarán la creación de empleo “abrindo o polígono industrial a comercio e servizos”. En definitiva, advierten que “Somos preséntase a estas eleccións do día 28 de maio para “mellorar a calidade de vida e a calidade democrática no concello de Cabanas”.