El BNG propone destinar las naves de O Trece, en Narón, a un proyecto para congresos, encuentros y exposiciones

El BNG de Narón lleva en su programa electoral un proyecto que consideran “necesario” para el municipio. Proponen, pues, que las naves existentes en la Feira do Trece, en Sedes, se recuperen como “punto de encontro de congresos de todos os eidos (...), nun lugar que poña en valor a contorna e integre rural e urbano”, explica la candidata a la Alcaldía Olaia Ledo, que afirma, además, que “non cremos en obras faraónicas pero si en recuperar espazos”.

Por su parte, la número 3 de la lista, Bea Mosquera, afirma que es necesario "crear espazos que leven a cultura, a innovación, o emprego e a marca Narón a diferentes partes do mundo a través de congresos e exposicións para todas as idades". "Na actualidade non contamos no municipio con espazos axeitados", remarca.

Ledo añade que el proyecto está pensado para "crear rede". "Poderiamos falar de residencias artísticas e de mover actividade cultural e poñer en valor a Narón no seu conxunto".