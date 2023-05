El BNG promete en su programa electoral un Festival Video Gamer en Narón

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón se encuentra en conversaciones con diferentes agentes con el objetivo de que, a partir del próximo 28 de este mes, “sexa unha realidade un Festival Video Gamer” en el municipio.

Desde la agrupación explican que la iniciativa contaría con competiciones en juegos de móvil, PC y consola; un torneo de eventos que se desarrollaría durante tres meses, “cunha final presencial, unha parte formativa para coñecer o mundo ‘gamer’ e persoas de primeiro nivel do sector”.

“É unha proposta pensada para a xente nova e as novas linguaxes, pero tamén pensando en favorecer o turismo, ampliar a oferta de ocio en Narón pensando na calidade. Unha oportunidade de aprendizaxe e fomento do emprego co crecemento de empresas novas neste sector”, indicó la número 1 de la lista, Olaia Ledo.

Los nacionalistas sostienen que la iniciativa entra dentro de los que supone “a marca BNG”, “utilizar a vangarda para o beneficio da cidadanía e tamén para crear un punto de encontro necesario. En Carballo teñen o seu ‘Carballo interplay’, que xa é internacional, ou en San Sadurniño o Chanfaina Lab”.