El BNG presenta un programa para un Ferrol “orgulloso do que ten, sin privilexios e ao servizo das persoas”

Iván Rivas (BNG) dio a conocer ayer los ejes sobre los que gira su programa electoral con el que pretende “construír un Ferrol do futuro con propostas traballadas no tempo cos colectivos da cidade”.

El primero de los pilares pasa por “facer de Ferrol una cidade orgullosa de todo o que ten”. En este sentido Rivas valora las raíces “na tradición máis galega, cun vínculo intrínseco ás Irmandades da Fala, cun personaxe como Carvalho Calero, para o que compre asumir a rehabilitación da súa vivenda e convertila nunha referencia no conxunto do país”. Rivas identificó también Ferrol con Os Maios, con la música del Toxos e Froles o con un patrimonio constituido con edificios singulares que se combina con uno natural y arqueológico que son todo un museo al aire libre.



El segundo punto pasa por hacer de Ferrol “unha cidade sen privilexios, dando a cara por esta cidade en calquera lugar e ante calquera administración”. Rivas recordó que son necesarias infraestructuras ferroviarias que comuniquen con A Coruña en menos de una hora y que vertebren Ferrol con el resto de la comarca.



Como tercera cuestión, el BNG apuesta por una ciudad “que precisa derrubar uns muros físicos”, al servicio de las personas, donde “os servizos se presten en función das necesidades e non das concesionarias que os xestionen”. Apuesta por un sistema de recogida de basura que tienda hacia el reciclaje y no hacia la incineración y por la creación de una empresa municipal de transporte. Interconectar la ciudad con zonas verdes y dar salida al 27% de viviendas infrautilizadas son otras prioridades en un Ferrol “sen límites e co que todos estamos a soñar”.