El BNG pontés denuncia que el PSOE hace un uso partidista de las instituciones públicas

El Bloque Nacionalista Galego de As Pontes –cuya candidatura a la Alcaldía lidera Carmela Franco– denuncia que el PSOE realiza un “uso partidista” de las instituciones y de los recursos públicos.



Desde la formación sostienen que los socialistas han hecho uso de los fondos públicos para depositar en los buzones de los vecinos y vecinas del municipio una invitación firmada por el alcalde, con el logo del Consistorio.

“Con que fondos se sufragaron os gastos de impresión e reparto desas cartas? Está permitido para o Concello-PSOE realizar un buzoneo que non se lle permite ao resto de forzas políticas? Por que asina como alcalde das Pontes e co logo do Concello para unhas reunións que son claramente partidistas xa que non se desenvolveron en todo o mandato?”, se preguntan los nacionalistas.



El BNG denuncia, asimismo, que el PSOE libera “ao seu favor” edificios de titularidad municipal para realizar actos de campaña. “Os socialistas non atenden ás cuestións do xogo limpo democrático”, lamentan.