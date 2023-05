El BNG plantea para Ferrol un servicio de atención a las familias, para ayudar a los mayores

El candidato a la Alcaldía por el BNG, Iván Rivas, mantuvo una reunión con trabajadoras del servicio de ayuda en el hogar y de las residencias de mayores, en su apuesta por un modelo de atención a la dependencia público, en el que, explicó Rivas, “a calidade dos coidados e a atención que se presta tanto ás usuarias como ás súas familias sexan o centro deste servizo de benestar e dependencia”.



Rivas hizo hincapié en que la población de la ciudad está formada en un 27,7% por personas de más de 65 años, lo que convierte a Ferrol “nun dos concellos máis envellecidos do estado”. Por esta razón, considera, en primer lugar, la necesidad de elaborar un censo sobre la realidad de Ferrol para saber cuántas personas viven solas.



El BNG plantea la creación de un servicio de atención a las familias en el que asesorar e informar en relación a los trámites necesarios para acceder a los distintos servicios de atención personal y cuidados.



Para poder afrontar los requerimientos de los mayores, el BNG plantea la necesidad de que la administración local y la autonómica colaboren y uno de los objetivos debería de ser el refuerzo de personal municipal, “que sea capaz de atender as demandas e as necesidades con celeridade, reducindo os tempos de resolución tanto para a xestión das axudas como para os ingresos en residencias ou para a teleasistencia e servizo no fogar”.



Más plazas en residencias públicas y la demanda de una residencia de mayores en Santa Icía así como una gestión pública y directa del servicio de ayuda en el hogar es el planteamiento que el candidato, Iván Rivas, planteó ayer a los trabajadores del sector social.