El BNG de Narón demanda el mismo número de plazas en los campamentos que en 2022

El grupo municipal del BNG de Narón exige al ejecutivo local que oferte el mismo número de plazas para campamentos que en el pasado ejercicio.



Desde la formación afirman en un comunicado que en 2022 el Ayuntamiento presentó 100 vacantes, a las que se sumarían las de la propuesta estival ofertadas por el Padroado da Cultura. “A sorpresa este ano é que non ofertan dende o Padroado e as prazas do Concello redúcense a 79, nove delas reservadas para nenos e nenas con discapacidade”, aseveran.



“Que anuncien os campamentos e que haxa menos prazas que o ano anterior non podemos comprendelo. En Narón temos unha poboación nova e conciliar é cada vez máis difícil cando rematan cursos as nosas crianzas”, aseveró la candidata a la Alcaldía, Olaia Ledo.



“O oitavo orzamento deste país, que é Narón, ten que dar exemplo e prestar os servizos que a cidadanía precisa”, remarcan los nacionalistas.